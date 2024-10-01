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傳巴菲特加碼投資日本 日5大商社股價聞訊大漲

2024/10/01 13:48

市場傳出，巴菲特將加碼投資日本，傳擬再發日圓債券。（路透）市場傳出，巴菲特將加碼投資日本，傳擬再發日圓債券。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出股神巴菲特（Warren Buffett）將加碼投資日本，先前獲得巴菲特投資的日本5大商社股價聞訊大漲。根據《彭博》報導，巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）傳出計劃今年來第2度發行日圓債券，市場正密切關注巴菲特對日本的融資計畫。

《彭博》指出，波克夏海瑟威聘請經理負責全球市場的日圓交易。根據巴菲特在2月24日在致股東信中表示，波克夏已將日本5大商社的持股比重提高至約9%。

據報導，波克夏自2019年以來，會定期發行日圓債券，為常規日圓債券發行人。今年在4月時，波克夏曾發行日圓債券，現今將是今年第二次。

報導指出，巴菲特購買日本5大商社股票，推動日經225指數在今年上半年時創下歷史新高，因此波克夏的資金調度計劃備受股票投資人關注。

菲利普證券日本公司股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，波克夏還有更大的空間可增持手上的日企股份。而波克夏打算再發日本債券，對那些想要買入日本股市的投資人來說是個好消息，這將為日本股市提供推動力。

截至日本股市1日上午10點30分，三菱商事大漲2.29%、三井物產大漲3.71%、伊藤忠商事大漲3.32%、住友商事大漲3.79%、丸紅大漲2.50%。

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