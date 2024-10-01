焦點股》世芯：投信7個月大賣65％持股！股價腰斬

近期傳出英特爾訂單需求不如預期，拖累世芯股價表現。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕前股王世芯-KY（3661）因明年大客戶AWS進入產品轉換期，成長力道趨緩，股價從3月4565元的歷史新高，一路跌跌不休，投信從「認養」變成「棄養」，累積3月以來至昨日為止，投信大賣世芯5938張，等同賣掉65%的持股，持有張數僅剩3176張，世芯股價從3月高點以來腰斬，跌幅已逾57%。

截至10:50分左右，世芯股價下跌1.01%，暫報1955元。

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世芯去年靠著AWS的AI大單，營收呈現爆發式成長，將世芯推上股王寶座，但因AWS產品轉換，本季起拉貨力道減弱，使得世芯明年成長趨緩，原本世芯要靠英特爾Habana Gaudi 3扳回一城，Gaudi 3採用台積電（2330）5奈米製程，預計明年取代AWS，成為世芯明年最大的客戶，但近期傳出英特爾Gaudi 3出貨動能不如預期，外資陸續下修明年世芯成長力道，同時也下修目標價，拖累世芯近期股價再回檔，失守2000元大關。

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