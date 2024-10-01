晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

率團出訪缺席遭藍黨團嗆避談電價 郭智輝強調「依規請假」

2024/10/01 10:57

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（左）接受立法院施政總質詢。（記者陳逸寬攝）行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（左）接受立法院施政總質詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院第11屆第2會期9月20日開議，經濟部長郭智輝同月24、27日皆請假未出席院會備詢，他今（1日）現身立院時回應，表示皆有依規請假，並非刻意迴避工業用電調漲相關質詢。

郭智輝上月24日率團出訪日本4天，故向立院院會請假未能出席總質詢，國民黨團遂提出「經濟部長連續請假」會議詢問，更在議場內喊出「譴責經濟部長」口號。

對此，郭智輝今日上午於立院備詢時，媒體詢問「電價上漲，國內產業壓力很大」、「迴避講電價」等議題，以及立法院長韓國瑜喊話部會首長盡量出席院會總質詢等，郭智輝強調「我有請假哦」，駁斥在野黨「迴避談電價」等議題操作。

此前，行政院9月27日已公開回應，郭智輝率團訪日拜會促進台日經貿合作，委由政務次長陳正祺代理出席院會。經濟部昨（9/30）日召開113年第2次電價費率審議會，會中決議工業用電將台電提案調漲14%，略降為12.5%。民生用電則全面凍漲，初步估算一年需投入近800億元補貼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財