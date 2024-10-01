率團出訪缺席遭藍黨團嗆避談電價 郭智輝強調「依規請假」

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（左）接受立法院施政總質詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院第11屆第2會期9月20日開議，經濟部長郭智輝同月24、27日皆請假未出席院會備詢，他今（1日）現身立院時回應，表示皆有依規請假，並非刻意迴避工業用電調漲相關質詢。

郭智輝上月24日率團出訪日本4天，故向立院院會請假未能出席總質詢，國民黨團遂提出「經濟部長連續請假」會議詢問，更在議場內喊出「譴責經濟部長」口號。

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對此，郭智輝今日上午於立院備詢時，媒體詢問「電價上漲，國內產業壓力很大」、「迴避講電價」等議題，以及立法院長韓國瑜喊話部會首長盡量出席院會總質詢等，郭智輝強調「我有請假哦」，駁斥在野黨「迴避談電價」等議題操作。

此前，行政院9月27日已公開回應，郭智輝率團訪日拜會促進台日經貿合作，委由政務次長陳正祺代理出席院會。經濟部昨（9/30）日召開113年第2次電價費率審議會，會中決議工業用電將台電提案調漲14%，略降為12.5%。民生用電則全面凍漲，初步估算一年需投入近800億元補貼。

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