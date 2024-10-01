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7-8月統一發票 千萬大獎開出17張、200萬特獎15張

2024/10/01 10:30

7-8月統一發票，千萬大獎開出17張、200萬特獎15張。（記者鄭琪芳翻攝）7-8月統一發票，千萬大獎開出17張、200萬特獎15張。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部下午將公布7-8月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎則開出15張；其中，有位民眾在統一超商桃園龜山鑫騰龍門市花35元買麵包、1位民眾在全家便利商店台中金南屯店花35元買餅乾，都幸運抱走千萬大獎。

今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「38039158」；200萬元特獎中獎號碼「08276859」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「32110911」、「84289408」及「13446901」。財政部賦稅署表示，7-8月期統一發票領獎期限為今年10月6日至明年1月6日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

根據業者統計，本期‪統一超商開出4張千萬特別獎，包括：宜蘭縣五結鄉的五結門市花110元購買生活用品；新北市新莊區副都心門市花105元購買乳品、飲料；苗栗縣竹南鎮延平門市花100元購買生活用品；以及桃園市龜山區鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。

另，全家便利商店開出1張特別獎開出1張，1位幸運兒在台中金南屯店花費35元購買OREO餅乾，就抱走千萬大獎。全聯福利中心也開出1張特別獎，有位民眾在嘉義朴子嘉朴門市花費339元購買啤酒、蛋糕、零食等，就中了千萬元。

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