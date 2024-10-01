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電感元件三集瑞-KY 10/2起進行股票初次上市前競拍

2024/10/01 10:29

三集瑞董事長林伙利指出，目前AI產品佔營收比重上半年已高達15%，未來朝兩成目標前進。（記者張慧雯攝）三集瑞董事長林伙利指出，目前AI產品佔營收比重上半年已高達15%，未來朝兩成目標前進。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕電感元件供應商三集瑞-KY （6862）宣布，配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股6000張，其中4079張採競價拍賣方式承銷，投標期間為10月2日至4日，此次競拍底價108元，預計上市掛牌日為10月23日。

三集瑞-KY主要產品以電感元件為主，是國內具領先地位電感元件供應商，產品終端應用涵蓋主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，近年更積極拓展新產品應用開發及生產線，其中TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等，此外蘇州廠及越南廠新產線也規劃於2024年底及2025年底陸續上線量產。

三集瑞董事長林伙利指出，三集瑞電感產品顯示卡長期與GPU大廠合作，公版階段即參與配合開發電感產品，近年來主攻車用、伺服器、AI PC電感元件，他也表示，目前AI產品佔營收比重上半年已高達15%，未來朝兩成目標前進。

林伙利認為，三集瑞的競爭優勢來自於具有高度客製化產品開發能力，加上順應AI、電動車產業蓬勃發展，將持續開發新產品及佈局新產線，擴大電感元件市場利基，並提升占有率。

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