中國爛尾樓數量高達4800萬戶 為未售新屋的20倍

野村證券首席首席經濟學家陸挺指出，確保中國地產開發商交屋的「保交房」政策，應優先於政府政府收購未出售房屋的「去庫存」政策。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了搶救陷入困境的房地產市場，北京當局近來動作頻頻。但野村證券首席經濟學家陸挺指出，確保中國地產開發商交屋的「保交房」政策，應優先於政府收購未出售房屋的「去庫存」政策，因為開發商「已賣掉但沒蓋完」的房子（即爛尾樓），是「已蓋完但沒有賣掉」房子的20倍。

根據《新浪財經》和《搜狐網》報導，陸挺是在9月28日於北京舉行的清華五道口首席經濟學家論壇上發表上述談話，他表示，過去幾年中國經濟下行的最重要壓力源自房地產領域，解決房地產市場的出清問題是當前經濟穩定與發展的關鍵，其中，「保交房」應置於首要位置，其重要性甚至應優於「收儲」。

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陸挺指出，由於預售制的存在，中國房地產市場其實是期貨市場，而非現貨市場。這個區別對於理解當前房地產市場的困境至關重要，許多人在提出政策建議時，往往將房地產市場視為現貨市場，認為問題在於蓋了太多房子沒有賣，但實際情況可能並非如此，也許並沒有蓋那麼多房子，而是賣了太多的房子，但這些房子尚未完工。

陸挺舉中國最大開發商碧桂園的數據為例說，碧桂園「已蓋完但未賣掉」的房子數量約為3.6萬套，而「已賣掉但尚未蓋完」的房子數量則達到73萬套，「正在蓋但尚未賣出」的房子數量為35萬套，3者之間的比例關係大約是1:20:10。

陸挺問道：「面對這樣的數據，我們的政策是應該解決這個1，即已蓋完但未賣掉的房子，還是應該針對20，即已賣掉但尚未蓋完的房子呢？」他的答案是，政策應重點解決那些已賣掉但尚未蓋完的房子，即應優先解決「保交房」。

中共中央政治局在9月26日會議中首次提出「要促進房地產市場止跌穩定」，陸挺則在演講中強調：「要讓市場出清，重建信心，才有可能讓房地產市場止跌回穩。」

陸挺指出，目前房地產市場面臨的主要問題，在於預售制下出現的市場失靈和政府失靈。為了重建市場信心和秩序，必須解決信心問題，讓買房人確信他們能夠拿到房子，只有讓買房人看到實質的房子，才能逐步恢復對房地產市場的信心。

為了實現這個目標，陸挺估算，財政需要投入逾3兆元人民幣（台幣13.6兆元）來解決「保交房」問題，這筆龐大的支出主要用於確保那些已賣出但尚未完工的房子能夠順利完工，並交付給買房人，這是解決當前房地產市場困境所必需的。

根據《彭博產業研究》（Bloomberg Intelligence）日前的報告，根據2015年至今年上半年的預售數據，中國至少有4800萬戶預售屋未完工，顯示中國房地產危機不會很快化解。

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