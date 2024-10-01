焦點股》聯發科：拿歐洲Wi-Fi 7大單 早盤起漲

聯發科攜手達發拿下歐洲一線客戶Wi-Fi 7大單，今日股價早盤大漲逾3%，重新收復季線。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）攜手旗下達發科技（6526）進攻Wi-Fi 7新市場，已獲歐洲一線電信業者採用，並將於2025年推出搭載Wi-Fi 7的10G-PON服務，聯發科今日股價擺脫頹勢，早盤大漲逾3%，成功收復季線。

截至9:36分左右，聯發科股價上漲3.4%，暫報1215元。

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歐洲一線電信業者引領全歐邁入Wi-Fi 7與 10G-PON元年，聯發科與達發科技晶片成功獲得多個全球一線運營商設計採用 （design win），其中，部分專案預計將於2025年年初開始陸續通過歐洲一線運營商最終測試並開始商轉。

此外，聯發科將於10月9日發表最新5G AI旗艦晶片天璣9400系列，天璣9400採用業界最先進的台積電（2330）3奈米製程，並進一步優化生成式AI功能，聯發科執行長蔡力行先前表示，天璣9400首波導入的機型數量相較於天璣9300更多，聯發科有信心今年旗艦手機晶片產品營收成長超過50%。

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