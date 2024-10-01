焦點股》全新：WiFi-7需求起 股價帶頭狂飆

WiFi-7需求起，全新股價帶頭狂飆。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到iPhone 16率先採用WiFi-7規格，非蘋手機也蠢蠢欲動，砷化鎵族群今日在全新（2455）帶動下氣勢旺，全新股價開盤大漲逾8%、最高一度來到179.5元，截至9:26分為止，股價暫報176.5元，成交量超過1萬張，不到半小時已超過昨日總成交量9987張。

法人分析，iPhone 16無線連網全系列升級至WiFi-7，未來安卓手機也有望全面晉升至WiFi-7，由於WiFi-7相較於WiFi-6新增6GHz頻段，對於WiFi PA用量將有所增加，在全新股價開盤率先衝高的情況下，今日包括穩懋（3105）、宏捷科（8086）、IET-KY（4971）全數翻紅。

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法人認為，全新不光只是受惠WiFi-7題材，資料中心高速傳輸需求使得傳輸規格向上，磊晶用量翻倍，明年將進入成長期，此外，今年下半年還有光電子產品陸續量產，其中，資料中心光耦接收端接單能見度直至2025下半年，從1-8月累計營收達22.49億元、年增達53%來看，今年已回到成長軌道。

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