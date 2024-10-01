晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

電價調漲恐推升物價？ 卓榮泰：政府ESCO團隊助產業降低負擔

2024/10/01 09:50

行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕電價費率審議會昨拍板，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，外界憂心連帶推升物價及通膨壓力。行政院長卓榮泰今（1）日表示，民生用電不調整就是照顧民生，政府亦籌組ESCO（能源技術服務業）團隊，幫助各產業節約用電、降低其負擔。

立法院會今繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及民生電價凍結，外界仍憂心會推升通膨壓力、影響消費者物價指數（CPI），而工商界亦擔心每年都漲產業，製造業、旅館、百貨公司等50萬戶產業用電全面調漲14%，日後是否連帶影響物價。

卓榮泰回應，非常感謝參與電價委員會所討論的委員，相信審議過程是經過縝密思考、多方面蒐集資料，也希望能反映現在對電價調整的最好決定。之前台電多次會議都有提到，對電價有4項考慮因素，包括要反映成本、照顧民生、穩定物價及節能減碳，而整個審議過程亦符合這幾項原則。

卓榮泰說明，就算是調幅比較高的大戶工業用電，其電價也比亞洲鄰近國家還低，但也接近台電成本；至於民生用電的不調整，就是符合照顧民生。

卓榮泰說，穩定物價方面，針對一些商家還是維持原價、不予調整，當然有一些大類分項上，有的調14%、有的調7%；一些細部行業是否再行調整，仍要經濟部、台電在尊重審議委員會的前提下再做了解，這方面盼能容許他幾天的時間，也應該利用時間向所有產業界做溝通說明。

卓榮泰強調，最重要的是，政府會組成節約用電的團隊，去幫助各產業在實際面節約用電，亦即ESCO團隊，經濟部已配合環境部積極儲備當中；換句話說，一方面台電調漲大戶用電的電價，但政府會運用力量協助他們節約用電，相對降低其負擔。

卓榮泰直言，最高目標是要全民節約用電，現在面臨大家亟需用電、但又必須調整電價的時代，節約用電真的是唯一的方法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財