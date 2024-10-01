電價調漲恐推升物價？ 卓榮泰：政府ESCO團隊助產業降低負擔

行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕電價費率審議會昨拍板，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，外界憂心連帶推升物價及通膨壓力。行政院長卓榮泰今（1）日表示，民生用電不調整就是照顧民生，政府亦籌組ESCO（能源技術服務業）團隊，幫助各產業節約用電、降低其負擔。

立法院會今繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及民生電價凍結，外界仍憂心會推升通膨壓力、影響消費者物價指數（CPI），而工商界亦擔心每年都漲產業，製造業、旅館、百貨公司等50萬戶產業用電全面調漲14%，日後是否連帶影響物價。

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卓榮泰回應，非常感謝參與電價委員會所討論的委員，相信審議過程是經過縝密思考、多方面蒐集資料，也希望能反映現在對電價調整的最好決定。之前台電多次會議都有提到，對電價有4項考慮因素，包括要反映成本、照顧民生、穩定物價及節能減碳，而整個審議過程亦符合這幾項原則。

卓榮泰說明，就算是調幅比較高的大戶工業用電，其電價也比亞洲鄰近國家還低，但也接近台電成本；至於民生用電的不調整，就是符合照顧民生。

卓榮泰說，穩定物價方面，針對一些商家還是維持原價、不予調整，當然有一些大類分項上，有的調14%、有的調7%；一些細部行業是否再行調整，仍要經濟部、台電在尊重審議委員會的前提下再做了解，這方面盼能容許他幾天的時間，也應該利用時間向所有產業界做溝通說明。

卓榮泰強調，最重要的是，政府會組成節約用電的團隊，去幫助各產業在實際面節約用電，亦即ESCO團隊，經濟部已配合環境部積極儲備當中；換句話說，一方面台電調漲大戶用電的電價，但政府會運用力量協助他們節約用電，相對降低其負擔。

卓榮泰直言，最高目標是要全民節約用電，現在面臨大家亟需用電、但又必須調整電價的時代，節約用電真的是唯一的方法。

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