華爾街湧現中國股市「FOMO」恐慌 ! 《巴隆周刊》示警 : 購買前請三思

外媒表示，近期中國股市飆升，透過跨國公司進行投資也存在風險。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國央行推出大規模刺激計劃，推動中港股市連日飆漲。高盛認為，隨著投資者產生「害怕錯過」心理，中國股市有望進一步攀升。美媒《巴隆周刊》（Barron's）指出，在中國開展業務的美國和歐洲公司面臨中國風險敞口，可能不會像中國境內公司那樣受益，建議投資者布局前要三思。

高盛全球市場部董事總經理魯布納（Scott Rubner）近日表示，許多國際投資者並未參與到這一波中國股市反彈，因此這波的飆漲也成了外國投資管理機構的「痛苦交易」，現在這些投資者越來越擔心錯過行情，而出現了「FOMO」（害怕錯過）心理。

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《巴隆周刊》表示，北京公布刺激措施，推動中國股市飆升了25%，市場上的基金經理人爭先恐後地搶進中國投資，但這並不意味著，在中國有業務的歐美公司將與中國本土企業相同的方式受益。許多曝險最大的公司正面臨著比謹慎的中國消費者更大的挑戰，這對於尋求想透過近期中國股市反彈而布局美企的投資者來說，恐是一個警告。

根據美國銀行策略師薩維塔·蘇布拉曼尼安（Savita Subramanian）給客戶的備忘錄，這些風險正在影響投資配置，在中國銷售額最高的50家標普500公司中，美國共同基金僅增持了18家公司。

其中最廣泛持有的公司包括晶片相關的英偉達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、應用材料（Applied Materials）和高通（Qualcomm）；面向消費者的耐克（Nike）、蘋果（Apple）、星巴克（Starbucks）和露露檸檬（Lululemon）；以及醫療保健領域的默克（Merck）和丹納赫（Danaher）。

美國銀行分析師指出，許多跨國公司的中國業務一直是個問題，而需求疲軟是原因之一，此外還有國內競爭加劇和民族主義的政策議程。

以奢侈品舉例，隨著越來越多的中國購物者前往海外購物，預計未來2年中國的奢侈品收入將下滑，估每年下降15%，對於奢侈品品牌來說，這將轉化為利潤壓力，而獲利預期也將受影響。

至於美國晶片廠正陷入日益緊張的中美關係的風險中。奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）合夥人保羅·特里奧洛（Paul Triolo）表示，北京正在鼓勵中國資料中心和人工智慧公司減少對輝達GPU的依賴，以應對美國對中國取得先進技術的收緊限制。

特里奧洛表示，北京對資料存取的限制，及對外國公司進行盡職調查的限制，將為全球企業帶來了挑戰。他稱，北京不會解決困擾商界的結構性問題。

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