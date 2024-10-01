台股收盤》台積電3天王衝刺 指數漲165點離22400點僅一步之隔

台積電3天王衝刺，指數漲165點離22400點僅一步之隔（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一在台積電（2330）領軍高價股下殺，指數大跌598點，不過，週二在台積電、大立光（3008）、聯發科（2454）大反彈下，指數開盤漲105.11點，以22329.65點開出，在電子股重掌兵權，航運等傳產與金融股也回神下，指數高走高，漲逾200點，指數來到22446點，不過，在電子通路、矽智財等電子股，及營建、水泥、橡膠、化學、油電等傳產股走跌拖累下，指數漲勢收斂，終場漲165.85點，收22390.39點，成交量2793億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電在買盤點火，終場漲15元，收972元，成交額259.48億元，排名第1；華星光漲10元，收154.5元，成交額75.46億元，排名第2；聯發科漲35元，收1210元，成交額72.47億元，排名第3；萬海漲1.2元，收99.2元，成交額69.26億元，排名第4；鴻海跌0.5元，收187元，成交額62.74億元，排名第5。

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聯亞以漲停325元作收，成交額62.44億元，排名第6；新復興跌6元，收190元，成交額49.84億元，排名第7；全新跌2元，收164元，成交額49.24億元，排名第8；聯鈞漲6元，收191.5元，成交額48.53億元，排名第9；奇鋐跌5元，收585元，成交額47.68億元，排名第10。

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