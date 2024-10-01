京都市巴士發表「緊急狀態宣言」 背後原因曝光

京都市巴士是當地居民和觀光客依賴的大眾運輸工具之一。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本京都市交通局日前首次宣布，京都市巴士進入了「緊急狀態」，這背後原因是巴士駕駛的人手短缺，若現狀持續，無法確保所需駕駛數量的話，恐怕得調整營運規模，進行減班等措施。

根據《每日新聞》報導，京都市交通局上週五（9月27日）在官網發表了緊急狀態宣言，表示京都市巴士的駕駛短缺狀況相當嚴重，據了解，京都市交通局發佈該緊急宣言的目的是：「提高社會認知，以克服駕駛員短缺，對市營巴士服務造成的影響」。

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京都市交通局指出，要維持目前的班次和路線，需要880名駕駛，但截至9月1日，仍短缺50名駕駛，而在今年9月的最新招聘活動中，需要招到70名駕駛，但只有44人來申請，因此目前根本補不滿。

此外，光在2024會計年度，就預計會有40名駕駛離職，每年還有近10名駕駛退休，如果把改善待遇，如增加休假等措施考量進去的話，那總共需要增員158人。

京都市交通局將在11月舉行本年度的第3次招募考試重新招募約70名駕駛，並考慮防止駕駛離職的對策。

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