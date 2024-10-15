LTN經濟通》歐盟對美國的反撲？網路巨咖遭重罰

Google在歐盟面臨了4宗反壟斷訴訟案件。（法新社）

歐盟要求Google改變商業模式

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球的搜尋引擎市場中，Google的市占率超過9成，享有絕對的領先優勢，但這在歐盟眼中，則是不當的壟斷行為，《彭博》在9月20日的報導中，引述消息人士說法，指出Google 正面臨歐盟的「最後通牒」，若Google沒有快速採取行動，讓競爭對手的服務能見度提高，那麼Google將被歐盟處以巨額罰款，並被勒令改變其商業模式。

值得注意的是，這也是Google在歐盟面臨的第4宗反壟斷訴訟案件，之前的3宗案件，累計的罰款金額高達82.5億歐元（約新台幣2928億元），不過一些案件仍在上訴當中，尚未定讞。

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歐盟的反壟斷政策，長期被外界稱讚是抵禦大企業濫用市場主導地位，以及壟斷性價格操控的手段，這也可以說明，歐盟對Google的監管態度為何會如此堅決。而對於Google來說，要如何應對歐盟的監管挑戰，並解決反壟斷問題，將是個重要課題。

歐盟和Google的反壟斷官司，最早可追溯到Google購物（Google Shopping）反壟斷案。（歐新社）

Google購物濫用市場地位 遭罰巨款

歐盟和Google的反壟斷官司，最早可追溯到Google購物（Google Shopping）反壟斷案。Google購物是Google推出的比價服務，幫助消費者比較不同網站上的產品價格。但其他競爭同業發現，當用戶使用Google搜尋產品時，在搜尋結果中，會優先顯示自家比價服務Google購物。

來自英國的比價平台Foundem，在2009年就率先提出指控，歷經多年調查後，歐盟執委會在2017年認定，Google濫用其搜尋引擎市場優勢，違反公平競爭的原則，決定對Google及其母公司Alphabet開罰24.2億歐元（約新台幣859億元），Google對此不滿並提出上訴，但歐洲法院最終在2024年9月駁回了Google的上訴，並認定Google必須支付這筆罰款，還要墊付與歐盟執委會的相關訴訟費用，宣告這宗纏訟15年的案件結束。

Google因智慧型手機的Android（安卓）系統涉嫌壟斷，被歐盟開罰。（彭博）

安卓系統限制手機製造商及行動網路業者

後來，Google又因智慧型手機的Android（安卓）系統被歐盟開罰，歐盟執委會指控，Google利用Android系統來綑綁Google服務，要求Android系統的手機製造商，如果要獲得Google Play應用商店的授權，就得使用Google的搜尋、瀏覽器和其他服務等，還指控Google付錢給電信商，以及讓手機只安裝Google搜尋軟體的手機製造商，要求他們在裝置上獨家安裝Google搜尋。

歐盟執委會因此認為，Google涉嫌非法限制手機製造商和行動網路業，以及壟斷搜尋引擎市場地位，在2018年重罰Google天價的43.4億歐元。

Google後來提出上訴，不過歐盟普通法院在2022年維持原裁決，但將罰金下調至41.25億歐元，Google對於原裁決未完全撤銷表示失望，因此同年就向歐洲法院提出上訴，迄今尚未定讞。

到了2019年，歐盟再度對Google開罰，本次裁罰是針對Google旗下的Adsense服務。（法新社）

廣告平台也遭控違法濫用市場地位

到了2019年，歐盟再度對Google開罰，本次裁罰是針對Google旗下的Adsense服務，這是Google提供的一個廣告平台，允許網站擁有者在其網站上顯示廣告，藉由網站的流量獲得收入，而AdSense會依據網站內容及訪客，進一步投放合適的廣告。

但歐盟控訴，Google在2006年至2016年間，濫用其市場主導地位，在與第三方網站的合約中施加一系列限制性條款，最終阻止競爭對手在這些網站上投放搜尋廣告。因此對Google祭出高達14.9億歐元的罰款。

之後，Google提出上訴，歷經數年審理，歐盟普通法院在2024年9月裁定Google勝訴，撤銷了罰款，歐盟普通法院表示，歐盟執委會就其認定有濫用情事的合約條款期間進行評估時，並沒有通盤考量所有相關情況。

歐盟執委會對此表示，將審慎研究判決書，並就後續行動進行考慮。歐盟執委會可能會在之後就此案向歐洲法院提出上訴。

歐盟和Google之前有3宗反壟斷訴訟案件，累計的罰款金額高達82.5億歐元，不過一些案件仍在上訴當中，尚未定讞。（路透）

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