黃金創4年來最強季度後 漲勢稍作喘息

週一（9月30日）黃金下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（9月30日）黃金下跌，在創紀錄漲勢後稍作喘息，本季因美國貨幣寬鬆和中東緊張局勢加劇的推動下，迎來2020年以來最好的季度表現。

現貨黃金下跌0.9%，報每盎司2634.75美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.3%，報每盎司2659.40美元。

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《路透》報導，本季迄今，黃金價格已漲逾13%，為2020年初以來的最佳表現。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter A. Grant）表示，可能會有些投資者自貴金屬轉向股票，但這種情況不會持續下去，因為黃金趨勢無疑是上漲的。

此外，分析師表示，黃金漲勢受到市場獲利了結和中國股市飆升的抑制。

渣打銀行分析師庫柏（Suki Cooper）表示：「短期內黃金應可見更多盤整。」她表示，現階段主要催化劑似乎是宏觀驅動因素和貨幣政策。因此，降息幅度的意外程度可能是主要觸發因素。

Heraeus分析師表示，如果黃金價格價回落，尤其是在人民幣升值的情況下，中國第四季的實體需求可能會反彈。

至於對明（2025）年初黃金價格的預期，高盛自每盎司2700美元上調至每盎司2900美元。

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