250家在中國經營的大型美企 風險最大的是「這家」

根據調查，美國企業與中國打交道的風險排名，福特拿下第一。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美中在科技、軍事等各個方面展開對抗，在中國的250家美國大企業中，福特汽車（Ford）是面臨風險最大的美國公司，超過了蘋果和特斯拉等公司。《彭博》引述諮詢公司「Strategy Risks」發布的新報告，福特在這250家美企中排名第一、總得分為69分（滿分100分），蘋果和空調製造商開利環球以65分並列第二，特斯拉和可口可樂公司以63分並列第三。

位居前十名的還有康明斯公司（Cummins）、霍尼韋爾國際公司（Honeywell International Inc.，漢威聯合國際）、RTX公司（RTX；前稱為雷神科技公司）、迪士尼公司（Walt Disney）和卡特彼勒公司（Caterpillar）。

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根據Strategy Risks報告顯示，福特汽車在中國的生意，至少是7家國有控股合資企業的共同擁有人。截至2023年12月，福特汽車至少擁有4家受中國國企影響的合資企業。福特汽車表示，在中國有3家合資企業。

在這250家美企中，中國風險最低的得分為9分，為Crown Castle Inc和總部位於舊金山的富國銀行（Wells Fargo & Co）拿下。

Strategy Risks表示，該指數並非衡量 「在華存在 」或 「中國市場佔有率」，而是衡量 「在華風險」，以及供應鏈動態、與中國政府的黨官員關係，以及中國的行業法規等類別。







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