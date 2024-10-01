扛不住！日本食品價格漲翻天 驚人品項與漲幅曝光

統計顯示，日本高達2911種食品將在10月漲價。（示意圖，路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本調查公司帝國數據銀行（Teikoku Databank）最新統計顯示，日本高達2911種食品將在10月漲價，超過4月的2897種，預計成為今年漲價食品種類最多的月份。

以食品類別來看，酒類飲料品種最多，高達1362種，佔10月份總量的46.8%；火腿與香腸等673種加工食品緊追在後，達673種商品，另外調味料漲價品項也達301種。

請繼續往下閱讀...

零食部分約237種漲價，由於作為巧克力原料的可可豆價格暴漲，巧克力相關產品超過半數。

帝國數據銀行表示，部分飲料價格漲幅最高達36%，零食漲幅最高達22%，有些食品今年已經調漲過2次價格，預計全年將有約1.5萬種食品漲價。

日媒分析，這輪食品漲價潮，原物料成本、物流成本、日圓疲軟、勞工成本，皆是物價上漲原因。漲價主要原因中，其中最多數的是原料成本上漲，占92.7%，其次為物流費因素，占68.6%。

帝國資料庫預計，物價將自11月起整體維持穩定，2024年全年物價漲幅，將是去年水準的40%左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法