資方加薪50％被拒絕！美東碼頭大罷工倒數計時

美國海運聯盟（USMX）的提議被「國際碼頭工人協會」（ILA）拒絕，美東碼頭大罷工陷入倒數計時。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海運聯盟（USMX）已提議為碼頭工人加薪近50%，希望能夠恢復與「國際碼頭工人協會」（ILA）的集體談判，但卻遭到ILA的拒絕，這意味著預計從美東時間10月1日凌晨（台灣時間10月1日中午）所展開的大罷工，正進入了倒數計時。

《法新社》報導，USMX在週一（9月30日）發出的聲明中表示，在過去的24小時內，USMX和ILA進行了多次協商，包含提出在6年內加薪近50%、雇主為員工退休計劃提撥的金額增加3倍、加強醫療保健選項，並保留關於碼頭自動化和半自動化的現有條款。

請繼續往下閱讀...

1位熟悉談判情況的消息人士告訴《法新社》，USMX的提議已被ILA拒絕。

據稱，ILA要求在6年內加薪77%。

若開啟罷工，這將是ILA自1977年以來的首次罷工，而牛津經濟研究院（Oxford Economics）上週估計，如果罷工持續下去，美國國內生產毛額（GDP）每週可能會減少45億至75億美元。

儘管美國總統拜登可依據1947年通過的塔夫特-哈特利法案（Taft-Hartley Act），聲請法院下令實施80天的冷靜期，強迫勞工在談判期間重返工作崗位。但拜登週日表示，他不會進行干預，理由是他支持工會的集體談判權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法