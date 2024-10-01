輝達競敵來了！提出「打敗800磅大猩猩」Cerebras週一申請上市

與輝達較量！AI晶片製造商Cerebras申請IPO（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕與輝達（NVIDIA）一較高下，人工智慧晶片新創公司Cerebras Systems 週一（30日）提交了首次公開募股招股說明書，計劃在納斯達克以股票代碼「CBRS」進行交易。

除了輝達之外，Cerebras還將AMD、英特爾、微軟和Google列為競爭對手，還有內部開發的定制專用積體電路和各種私營公司。

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外媒報導，Cerebras日前宣布推出新的「Cerebras Inference」AI推論工具平台，該平台基於其CS-3晶片，該晶片只有餐盤大小。Cerebras 聲稱，在AI推理方面比輝達當前一代Hopper晶片快20倍，價格更便宜只有輝達GPU的五分之一。Cerebras引用基準分析提供者 Artificial Analysis進行的測試。

Cerebras 執行長費爾德曼（Andrew Feldman）向金融時報表示：「打敗800磅大猩猩的方法就是向市場推出更好的產品。根據我的經驗，更好的產品通常會獲勝，而且我們從輝達獲得了有意義的客戶」。

CNBC報導，文件顯示，Cerebras 2024年前6個月的淨虧損為6660萬美元（約新台幣21.05億元），銷售額為1.364億美元（約新台幣43.1億元），較去年同期，淨虧損7780萬美元（約台幣24.58億元）減少，銷售額870萬美元（約新台幣2.75億元）增加。

Cerebras 報告2023年全年淨虧損1.272億美元（約新台幣40.2億元），營收7870萬美元（約新台幣24.87億元）。

Cerebras第2季淨虧損5090萬美元（約新台幣16.08億元），營收6980萬美元（約新台幣22.06億元），而去年同期淨虧損2620萬美元（約新台幣8.28億元），營收570萬美元（約新台幣1.8億元）。

Cerebras表示，今年營運費用增加的部分原因是人員成本增加。

人工智慧晶片是一個不斷成長且擁擠的市場，雲端提供商亞馬遜,、Google和微軟已經開發出自己的AI晶片。Cerebras表示，總部位於阿聯的人工智慧公司Group 42佔Cerebras去年收入的83%，該公司將微軟視為投資者。

Cerebras 成立於 2016 年，總部位於加州桑尼維爾。該新創公司聯合創始人兼執行長 Andrew Feldman將伺服器新創公司 SeaMicro在2012年以3.55億美元（約新台幣112.18億元）出售給AMD。

Cerebras的最大投資者是創投公司Foundation Capital，其次是 Benchmark 和 Eclipse Ventures。文件顯示，Alpha Wave、Coatue 和 Altimeter 也各自擁有至少 5% 的股份。其他投資者包括 OpenAI 執行長 Sam Altman 和 Sun Microsystems 聯合創始人 Andy Bechtolsheim。費爾德曼是唯一擁有 5% 或以上股份的個人。

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