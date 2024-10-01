北美前10大最佳大型機場出爐！第1名是有購物中心之稱、全球最準時的機場

2024年北美前10大最佳大型機場排名出爐，去年被評為全球最準時的機場明尼亞波利斯-聖保羅國際機場奪冠，圖為明尼蘇達州明尼阿波利斯。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年北美前10大最佳大型機場排名出爐，去年被評為全球最準時的機場明尼亞波利斯-聖保羅國際機場奪冠，旅遊、飯店、零售和客戶服務高級董事總經理 Michael Taylor表示，除了地理位置優越，遊客對該機場深刻的感受就是它像1個購物中心，因此，明尼阿波利斯機場又有機場購物中心之稱。

CNBC報導，JD Power發布了年度2024年北美機場滿意度研究，對北美大型機場進行了排名。

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所謂大型機場被定義為每年接待旅客3300萬人次或以上的機場。該研究透過按重要性順序檢視透過機場輕鬆出行、對機場的信任程、航廈設施、機場工作人員、出發/前往機場體驗、食品、飲料和零售、到達/離開機場體驗等7個核心維度的體驗來衡量乘客的整體滿意度。

旅遊、飯店、零售和客戶服務高級董事總經理Michael Taylor表示，今年的研究發現，機場擠滿了旅客 ，而且大多數機場的客運量已經恢復到了新冠肺炎（covid- 19） 大流行之前的水平。

他進一步指出，需求似乎並沒有放緩，總的來說，機場在讓人們滿意方面做得更好，主要是在食品和飲料方面。

至於今年度拿下最佳大型機場第1名的明尼阿波利斯-聖保羅國際機場，其得分為671（滿分 1000 分）。

泰勒表示，明尼阿波利斯-聖保羅國際機場地理位置優越，位於明尼蘇達州明尼阿波利斯和聖保羅兩大城市之間。

此外，人們對機場的積極感受之一是它感覺就像1個購物中心，為此，明尼阿波利斯機場稱之為機場購物中心，所以當你穿過它的中間時，你並不知道自己身處機場。它恰好是一個商場，外面停著飛機。

根據MSP 網站的數據，到2022年，該機場將接待超過3100萬名旅客，就每年服務的旅客數量而言，該機場在北美最繁忙的機場中排名第 19位。

另根據旅遊數據分析公司 Cirium 的報告，到 2023 年，該機場被評為全球最準時的機場。

至於底特律大都會韋恩縣機場，則以643分，拿下第2名，泰勒說表示，它的客運量仍未恢復到新冠肺炎 （covid-19） 疫情爆發前的水平，因此它成為1個更容易導航的機場。

此外，過去幾年他們改善了食品、飲料和零售，效果很好。今年早些時候，機場宣布將增加新的商店、餐廳和電玩休息室供乘客享用。

據美國聯邦航空局稱，底特律機場是該州最繁忙的機場。它是達美航空和精神航空的主要樞紐。

至於北美前10大型機場排名依序為：

1、明尼亞波利斯-聖保羅國際機場

2、底特律大都會韋恩縣機場

3、鳳凰城天港國際機場

4、甘迺迪國際機場

5、達拉斯/沃斯堡國際機場

6、哈里里德國際機場

7、舊金山國際機場

8、奧蘭多國際機場

9、勞德代爾堡好萊塢國際機場

10、波士頓洛根國際機場

2024年的研究是基於對至少經過一個美國或加拿大機場的美國或加拿大居民進行的 2萬6290 份調查，涵蓋了過去 30 天內的出發和抵達經驗。該研究於 2023 年 8 月至 2024 年 7 月期間進行，並根據整體客戶滿意度 1000分制對機場進行了衡量。

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