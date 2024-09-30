回任台船環海董事長 曾國正：能再次打拚內心充滿感激與喜悅

曾國正回任台船環海董事長。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船8月間由成功大學教授黃正弘接任董事長，黃展開旗下子公司人事布局，指派台船前總經理曾國正接任轉投資的台船環海風電工程公司董事，9月24日獲得董事會一致同意接任董事長。

曾國正曾於2017年至2021年間任台船公司總經理，於台船環海創立初期亦兼任公司董事長，帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫的運輸與安裝等重要海事工程合約，為台船環海奠定穩定之業務基礎。

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同時為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船量能，曾國正亦親自率隊帶領合作夥伴DEME Offshore決策領導層及大股東分別拜會經濟部、能源署、產業發展署說明投資本土海事工作船的重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船「環海翡翠輪Green Jade」以超過70億的投資計畫在台灣順利誕生，並於2020年起由台船進行設計與建造，為台灣離岸風電海事工程船舶量能開啟了新的篇章。

對於曾國正回任台船環海董事長，台船環海董事會一致認為是一個最佳人選，兼具造船產業及海事工程之背景，而對公司創立初期的貢獻與付出更獲得一致肯定。

曾國正表示，非常感謝母公司董事長的支持與肯定，能與昔日團隊夥伴再一次為台灣離岸風電海事工程一起合作，內心充滿感激與喜悅。

他說，看到環海翡翠輪執行中能與海龍計畫有如此高效率與高品質的成果展現下，深信持續與DEME Offshore合作在未來必能創造出國際性業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際的專業海事工程公司。

他也希望未來能培養更多的本土海事工程師、海事工程船員等人才，深根本土讓台灣綠能產業永續發展。

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