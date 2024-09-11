高雄購屋需揹房貸平均900萬元 年增逾140萬元

高雄市房貸申請的平均核貸額度突破900萬元。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年第2季高雄市新增房貸戶，平均房貸金額突破900萬元，一年來房貸金額增加逾140萬元。

根據聯合徵信中心統計，今年第2季，高雄市房貸申請戶的平均鑑估值達1215.6萬元，平均核貸金額900.2萬元，雙雙創新高。

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若與2023年第2季相比，申貸房屋的平均鑑估值提高了178萬元、年增17%，平均核貸金額增加了141.2萬元、年增18%，房貸負擔明顯加重。

以高雄市各行政區分析，今年第2季申貸房屋鑑估值最高的是鼓山區達1693.7萬元，鼓山區擁有高雄美術館與凹子底重劃區，有捷運、輕軌、台鐵等公共運輸，擁有大片綠地，近年來是高雄的房市交易熱點。

第二高是鳥松區平均鑑估值1622萬元，區內有澄清湖與長庚醫院，環境優美，還有規劃中的捷運黃線，是醫師、律師、企業主購屋首選。

值得注意的是，高雄市38個行政區中，申貸房屋平均鑑估值超過1000萬元的行政區達20個，高房價已從「蛋黃區」往「蛋白區」擴散，稍具備生活機能的行政區，千萬元以下的房價已屬罕見。

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