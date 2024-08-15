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中國低價鋼品傾銷 中鋼內銷盤價睽違一年降價

2024/08/15 17:06

中鋼內銷盤價睽違一年降價。（記者林菁樺攝）中鋼內銷盤價睽違一年降價。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（15日）開出9月盤價，因第3季為鋼鐵市場傳統淡季，加上中國產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。中鋼考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，8項月盤產品每噸下修500元到600元不等，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品衝擊；這也是中鋼自去年8月後盤價首度出現降價。

在鋼鐵供給面，中鋼協統計7月下旬重點鋼廠庫存達1605萬噸，中國供過於求情勢惡化、轉而大量低價外銷，今年前7月中國鋼材出口累積達6123萬噸，數量較去年大增21.8%，出口均價則減少24.8%，造成「全球鋼市承壓」。

中鋼指出，各國啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其等陸續對中國熱軋提出反傾銷控訴，中鋼也將對中國低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵低價鋼材快速向外擴散。

中鋼提到，近期鐵礦砂維持每公噸100美元、冶金煤回落至每公噸210至220美元區間，煉鋼成本下滑，但還是處於長期相對高檔水準；亞洲鋼價行情弱勢震盪，寶鋼、鞍本9月平板類下調，美國鋼價持續低位盤整，Nucor鋼廠連續兩波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，但漲價效應尚需時間傳遞至亞洲地區。

中鋼表示，近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，中國產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。

中鋼認為，國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動、煉鋼成本下滑，提升下游接單動能，今年9月份之月盤產品適度調降價格，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品衝擊。

8大鋼品當中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲每噸調降600元、其餘冷軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲等則是調降500元，這是中鋼睽違一年多來，內銷月盤出現降價。

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