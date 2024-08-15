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中國消費力減弱 鮮活果汁第2季淨利年減逾6成

2024/08/15 17:01

中國消費力減弱，鮮活果汁-KY業績受衝擊。（取自鮮活果汁官網）中國消費力減弱，鮮活果汁-KY業績受衝擊。（取自鮮活果汁官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國經濟成長放緩，民生消費力減弱，鮮活果汁-KY（1256）今天公布第2季合併營收11.96億元，年減20.41%；本業營業利益1.26億元，年減50.61%；稅後淨利0.92億元，年減60.3%，每股盈餘2.72元，較去年同期每股盈餘6.09元呈現腰斬。

鮮活果汁-KY累計上半年合併營收20.66億元，年減11.25%；本業營業利益1.83億元，年減43.27%；稅後淨利1.45億元，年減49.25%；每股盈餘為4.06元，較去年同期每股盈餘7.44元減少3.38元。

鮮活果汁表示，中國經濟疲弱，加上內卷化經濟，新茶飲市場競爭日趨激烈，品牌之間為爭奪市占率，行業內掀起價格戰，進而使產品平均銷售價格弱化，坦言營運逢逆風，致獲利大減。

面對市場變化，公司將積極提升和擴展冷凍產線，並採用全自動生產線提升產品品質、加強研發創新、針對不同消費群體和季節變化，推出適合不同口味和需求的原料產品，以客製化生產築高競爭門檻。

展望下半年，鮮活預期新茶飲市場競爭仍持續激烈，將瞄準中價位的產品競爭，持續投入研發新產品、優化營運效率及拓展多元化市場渠道，以應對市場挑戰。

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