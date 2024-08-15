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人均GDP超越日韓 國發會主委劉鏡清盼超越以色列

2024/08/15 16:53

國發會主委劉鏡清表示，他自己的夢想是希望台灣人均GDP超越以色列。（記者吳欣恬攝）國發會主委劉鏡清表示，他自己的夢想是希望台灣人均GDP超越以色列。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕在國發會國家發展計畫（2025至2028年）草案中，目標2027年人均GDP突破4萬美元的目標，國發會主委劉鏡清表示，他的夢想是希望超越以色列。

行政院會今通過國發會提報「國家發展計畫（2025至2028年）」，報告指出，國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，設定2025年至2028年總體經濟目標，包括經濟成長率2.80%至3.60%、人均GDP為3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2%至3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。

國發會指出，依據未來4年經濟成長率，2025年起台灣每人GDP可望超越韓國，並持續擴大與日韓的差距；2027年人均GDP可望突破4萬美元，自3萬美元到突破4萬美元僅歷時6年；2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

國發會表示，未來經濟成長有兩大驅動引擎，分別是投資及創新。前者推動大投資台灣策略：聚焦資金、產業、社會和人才大投資，並擴大數位、綠色與醫療等前瞻領域投資；後者則是目標讓台灣成為成為全球半導體供應鏈的主導者，並應用人工智慧（AI）創新驅動百工百業轉型升級。

劉鏡清提到，希望台灣未來人均GDP能夠超越以色列，他認為兩國大小差不多、條件接近，台灣應該有機會和能力超越。根據國際貨幣基金組織（IMF）資料，以色列2023年人均GDP約為5.55萬美元左右。

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