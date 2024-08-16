北韓將開放外國遊客！但「這2國家」被封殺

2024年2月，一群俄羅斯遊客抵達平壤國際機場。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北韓因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，已關閉邊境4年多的時間，不過2家位於中國、專門組織北韓旅遊的業者透露，北韓將於今年冬天重新開放外國遊客來訪，引發外界關注。外媒分析，北韓此舉很可能是為了吸引中國遊客，此外，被限制以遊客身分訪問北韓的國籍，則只有大韓民國（南韓）和美國。

《CNBC》報導，總部位於北京的高麗旅行社（Koryo Tours）和旅行業者KTG Tours周三宣布，他們在北韓的合作夥伴已告知，北韓政府計劃重新開放某些地點的旅遊。

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根據這些公司的說法，北韓將在今年12月開放三池淵（Samjiyon，北韓地名）的旅遊，而北韓其他地區的旅遊也可望恢復。

自2020年以來，北韓一直禁止外國遊客入境，但在去年恢復了一些國際航班，今年2月有消息稱，1個來自俄羅斯的旅遊團體至北韓觀光。

三池淵是北韓重點開發的觀光地點之一，北韓最高領導人金正恩今年7月就曾前往三池淵指導建設工作，值得注意的是，北韓當局也鎖定東海岸的元山市，正將其打造成另一個主要旅遊景點。報導認為，重啟觀光活動，可以幫助北韓的經濟從疫情影響中復甦。

根據高麗旅行社官網，北韓旅遊團的價格通常在每人600至1500歐元（約2.16萬至5.4萬元新台幣）之間，具體取決於出發地點、旅遊時間、團體人數和住宿等因素。

此外，被限制以遊客身分訪問北韓的國籍，只有南韓和美國。南韓公民必須獲得南韓政府和北韓政府的許可，才能合法入境北韓；此外，美國政府強烈呼籲美國公民不要前往北韓旅行，強調持美國護照前往北韓、由北韓返國或途徑北韓，都是違法行為。

報導認為，北韓開放三池淵，很可能是為了吸引中國遊客，在疫情爆發前，到北韓旅遊的國際遊客，絕大多數都是中國遊客。

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