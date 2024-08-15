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上半年綠電交易年增3倍 雲豹未來3年迎來高速成長

2024/08/15 16:38

上半年綠電交易年增3倍，雲豹總經理趙書閔（中）看未來3年迎來高速成長。（記者張慧雯攝）上半年綠電交易年增3倍，雲豹總經理趙書閔（中）看未來3年迎來高速成長。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕環保綠能股雲豹能源（6869）今（15）日召開法說會，第2季單季營收10.13億元，稅後淨利為1.34億元，每股稅後盈餘（EPS）1.11元；雲豹能源總經理趙書閔表示，上半年綠電交易展現強勁成長動能，相關收入較去年同期成長3倍以上，預計明年開始雲豹將迎來高速成長期。

趙書閔指出，受惠企業綠電需求殷切，綠電交易展現強勁成長動能，相關收入較去年同期成長343%，不過第2季因6月轉列上市，認列相關費用，以及新開發工程案、拓展海外市場支出等，否則獲利還將更亮麗。

她也認為，今年為跨足海外市場與發展多元綠能的佈局年，各事業體營運穩健，惟上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且大型開發案及新工程將於年底前開工，預計今年下半年表現優於上半年。

展望明年，趙書閔分析，太陽光電事業將持續認列工程收入，儲能、綠電交易、水處理集團三隻小金雞營收持續穩健成長，同時在東南亞泰國、越南、印尼等地開啟海外投資佈局， 以創新綠能經營模式聯手優秀合作夥伴，預計集團在未來3年將迎來高速成長，2025年可望為高成長元年。

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