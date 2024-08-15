IDC用電設條件 曾文生：電學不會戰南北、供電不分藍綠

台電董事長曾文生（左）今天接受專訪，強調「電學不會戰南北、供電也不會分藍綠」。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕對於北部資料中心5MW以上電力核供限制引發討論，台電董事長曾文生今天在專訪時滅火。他強調，不是針對AI大廠不供電，是針對類似機房的資料數據中心。此外，5MW的用電條件非常高，「電學不會戰南北、供電也不會分藍綠」。

台電日前參考韓國、新加坡作法，針對國際資料中心用電祭出相關條件，桃園以北5MW以上不核供，也希望國際大廠到支持電源開發的縣市投資，讓桃園市長張善政不滿。

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曾文生今天強調，希望北部縣市首長們先息怒，台電不會想要影響各市府政府的招商引資工作。他有兩點要澄清，台電並非對AI廠商不供電，而是無關就業，都是電腦運算的資料中心，類似機房，此外，核供5MW的條件，換算是可以供應2500家庭用電，非常高的門檻。

他進一步表示，台電參考國際作法，韓國、新加坡針對在他們國內的IDC（網路資料中心）增設用電管制、能效管制，其實台灣過去電費相對便宜，「電費差距會造成IDC移動」，因此今年4月電價調漲有特別獨立針對IDC調漲。以韓國來看，也有電源充足與壅塞地區，引導IDC設在電網不壅塞地區。

曾文生強調，台電對此討論很審慎，因為電腦機房並沒有多就業機會，放在供電、綠電充裕地區也比較有效率，大廠投資本來也會考慮電源問題。他也說，若是成立研發中心、超級電腦都還摸不到5MW門檻，且辦公室、冷氣用電會另外計算，只設置機房，「何苦放在首都?」

他也感謝桃園市支持電源開發，台電絕對不會想要影響各縣市政府招商引資工作，台電也在電網韌性工作中，特別要讓電廠直供科學園區，設立專線，目的是送電不需要跟民生混在一起，他說電學不會戰南北、供電更沒有分藍綠。

曾文生表示，台電想盡各種辦法滿足需求，興建電力建設，最有效率是供、需同時討論，因不能訂差別費率，如何讓國家電網有效率，也非常願意共同與外界討論。

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