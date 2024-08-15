晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

曾文生：台電累虧不能再擴大 爭取國會千億補貼

2024/08/15 15:13

台電董事長曾文生（左）接受專訪。（節目提供）台電董事長曾文生（左）接受專訪。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天（15日）接受專訪，對於9月即將召開電價審議會，曾文生說明，台電無權決定電價，會提相關成本數據交給委員會討論。不過，他也強調，電價對經濟民生影響大，政府會審慎應對，行政院編列1000億元給台電，就是要穩定財務結構，不讓累虧擴大。

台電今年4月起已經調漲電價，但至今年上半年度統計，台電累虧仍高達4420億元，行政院已追加1000億元預算要補助台電公司，不過，關鍵還要國會同意。台電依照往例，於電價審議會工作小組上要依照燃料成本、未來走勢等提報電價，9月中由電價審議委員會決定。

曾文生表示，上半年台電已爭取1000億元補助，全年盈虧有機會打平，目標就是不增加累虧，且台電的狀況就是「不能讓累虧擴大」。他也解釋，電價調幅若如西方國家急劇上升，會推升物價，想要物價回跌不容易。

他也表示，電價對經濟、民生衝擊要審慎應對，行政院、經濟部想法一致，都是政院編列預算、補貼台電，讓台電財務結構穩定。

曾文生提到，電價高、低主要是受到國際燃料走勢，會有顯著影響，他重申，政府的補助預算編列會影響電價委員會，進而決定電價高低。他說明，2024、2025年都有編列相關預算，也是根據這些基礎，最終決定電價調整多少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財