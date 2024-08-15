曾文生：台電累虧不能再擴大 爭取國會千億補貼

台電董事長曾文生（左）接受專訪。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天（15日）接受專訪，對於9月即將召開電價審議會，曾文生說明，台電無權決定電價，會提相關成本數據交給委員會討論。不過，他也強調，電價對經濟民生影響大，政府會審慎應對，行政院編列1000億元給台電，就是要穩定財務結構，不讓累虧擴大。

台電今年4月起已經調漲電價，但至今年上半年度統計，台電累虧仍高達4420億元，行政院已追加1000億元預算要補助台電公司，不過，關鍵還要國會同意。台電依照往例，於電價審議會工作小組上要依照燃料成本、未來走勢等提報電價，9月中由電價審議委員會決定。

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曾文生表示，上半年台電已爭取1000億元補助，全年盈虧有機會打平，目標就是不增加累虧，且台電的狀況就是「不能讓累虧擴大」。他也解釋，電價調幅若如西方國家急劇上升，會推升物價，想要物價回跌不容易。

他也表示，電價對經濟、民生衝擊要審慎應對，行政院、經濟部想法一致，都是政院編列預算、補貼台電，讓台電財務結構穩定。

曾文生提到，電價高、低主要是受到國際燃料走勢，會有顯著影響，他重申，政府的補助預算編列會影響電價委員會，進而決定電價高低。他說明，2024、2025年都有編列相關預算，也是根據這些基礎，最終決定電價調整多少。

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