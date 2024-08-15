研華攜手聯發科 導入生成式AI服務平台

研華今天宣布攜手與聯發科展開策略合作，全面導入聯發科技的生成式AI服務平台。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今天宣布攜手與IC設計大廠聯發科技（2454）展開策略合作，全面導入聯發科技的生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci（聯發科技達哥）」，作為提升員工日常生產力的重要工具，研華也規劃於平台上舉辦一系列生成式AI創新競賽，激發員工運用AI技術的創意與潛力，展現對生成式AI技術的高度重視。

研華資訊處協理林詠傑表示，隨著生成式AI技術的普及和發展，AI運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更進一步在人們的工作日常領域加以落實，藉由與聯發科技合作導入新平台，主要希望能夠培養內部AI創新思維，實現「Everyday AI」策略，大幅提升員工效率，研華內部發起一系列的AI創新競賽以鼓勵參與，唯有透過AI技術的廣泛應用，才能為己、為人，創造更大的AI價值，有助於台灣AI產業發展注入全新動能。

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聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順說，旗下平台目的在於解決企業採用生成式AI時，所面臨的各式挑戰，讓各行各業能在彈性且開放的平台下，開發專屬的生成式AI應用，期待此次合作，不僅能為研華組織創造價值，更能成為台灣生成式AI跨企業合作的成功示範。

聯發科技生成式AI服務平台於今年4月正式推出，基於自家生成式AI服務框架（GAISF），具備資料安全性，有利提高生產力，同時支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型「MediaTek Research BreeXe（MR BreeXe）」，可望在繁體中文處理能力有優異表現。

此外，聯發科技生成式AI服務平台的智慧助理即服務（SAaaS）屬於全新的雲端解決方案，主要將智慧助理功能透過應用程式介面化，整合到各種軟硬體產品與服務中，目的在於提升使用體驗和工作效率，也展現平台的可擴展性和靈活性，以適應不同規模的業務需求。

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