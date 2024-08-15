政院拍板國發計畫 4年目標人均GDP衝4萬美元

行政院會今通過國家發展計畫（2025至2028年），設定總體經濟發展目標，經濟成長率平均2.8%至3.6%、2028年每人平均GDP為3萬9千美元至4萬2千美元、失業率平均3.2%至3.5%、核心消費者物價指數上漲率平均2%以下。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過國家發展計畫（2025至2028年），行政院長卓榮泰表示，考量國家整體發展，設定總體經濟發展目標，經濟成長率平均2.8%至3.6%、2028年每人平均GDP為3萬9千美元至4萬2千美元、失業率平均3.2%至3.5%、核心消費者物價指數上漲率平均2%以下，請各部會全力以赴，通力合作，落實國家發展計畫。

國發會綜合規劃處長張惠娟表示，國發計畫配合總統任期，揭示國家發展藍圖。本計畫依據總統治國理念、院長施政方針，並衡酌內、外在情勢，擘劃未來4年國家整體發展目標、策略，以及施政重點，作為政府各部門施政依據。

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與蔡政府時代比較，賴政府卓內閣即將提出的最新目標，又以人均GDP目標最具挑戰，力拚4年內要突破4萬美元。張惠娟指出，依據未來4年經濟成長率，2025年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；2027年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

此外，國發會並篩選社會、經濟、環境等面向若干重要指標，以體現政府施政重點，落實推動「國家希望工程」。

在經濟部分，發展五大信賴產業，半導體新增產值2兆6578億元、AI產值115年突破兆元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工－無人機產值300億元。此外，創投資金額2027年起每年1500億元；翻轉弱勢產業，至少3產業達到產值增加1.5倍；培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次。

在社會方面，維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35；近5年底層40%家戶人均可支配所得平均年成長率，高於全體家戶人均可支配所得平均年成長率；0到3歲家外送托率達OECD國家標準（36%）；直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年百萬戶；三高病人80%進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制。

在環境方面，推動140項攸關地方發展的基礎建設，均衡台灣發展；協助600個農村再生社區活化發展；溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24%±1%；能源效率年均改善率達4%以上；首次整合，構築4個地方創生廊帶，創造多元就業；首次推動主題型區域治理沙盒及參與式公共治理平台。

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