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中國今年超過50家銀行解散！九成以上是農村中小銀行

2024/08/16 07:10

今年以來，中國已經有超過50家中小型銀行關門，不是被解散就是被合併，其中絕大多數為農村中小銀行。示意圖。（彭博）今年以來，中國已經有超過50家中小型銀行關門，不是被解散就是被合併，其中絕大多數為農村中小銀行。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，中國已經有超過50家中小型銀行解散或被吸收合併，其中絕大多數為農村中小銀行，中國媒體指出，此事不僅反映出中國的中小型銀行在經營壓力下的無奈選擇，也有區域金融改革的要求等，預示著銀行業新一輪整合的開始。

中國媒體《金融時報》報導，根據據中國金融監管總局公布的批覆信息初步統計，今年以來，至少有50家中小銀行解散或被合併，除了庫爾勒銀行一家為「城市商業銀行」（城商行）之外，其餘均為農村中小銀行。

中國的村鎮銀行是中小型銀行重要組成部分，但今年以來，解散和改制的狀況頻繁出現，例如今年4月，廣東南粵銀行獲批收購「中山古鎮南粵村鎮銀行」，並設立廣東南粵銀行中山分行。

今年6月則是有東莞農村商業銀行獲批吸收合併「惠州仲愷東盈村鎮銀行」和「東莞大朗東盈村鎮銀行」，以及遼寧農村商業銀行獲批吸收合併「遼寧新民農村商業銀行」等36家農村中小銀行機構，並承接前述36家農村中小銀行機構清產核資後的有效資產、全部負債。另外，東莞銀行7月獲批收購「東莞長安村鎮銀行」並設立分支機構。

中國的中小型銀行頻繁合併重組的原因複雜多樣，有自身經營壓力下的無奈選擇，也有區域金融改革的要求等。

開源證券銀行業首席分析師劉呈祥表示，中小銀行面臨盈利不足、資產品質弱、資本補充受限等困境，所以金融管理部門對其合併重組持鼓勵態度。星圖金融研究院副院長薛洪言表示，中國農村中小銀行法人機構眾多，但其中部分銀行不具備人才、規模優勢，市場競爭壓力大，經營風險較高。因此，中小銀行機構合併重組是大趨勢。

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