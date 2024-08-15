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賓士電動車配中製電池起火引發恐慌 韓二手市場出現拋售潮

2024/08/15 12:36

南韓日前傳出裝載中國製電池的賓士電動車爆炸起火事故，導致大眾對電動車的恐懼擴散，二手車市場的待售電動車也大幅增加，車價呈現下跌趨勢。（歐新社）南韓日前傳出裝載中國製電池的賓士電動車爆炸起火事故，導致大眾對電動車的恐懼擴散，二手車市場的待售電動車也大幅增加，車價呈現下跌趨勢。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓日前傳出裝載中國製電池的賓士電動車爆炸起火事故，導致大眾對電動車的恐懼擴散，二手車市場的待售電動車也大幅增加，車價呈現下跌趨勢。汽車業界擔心，電動車的需求停滯現象恐愈演愈烈。

　南韓仁川靑羅地下停車場8月1日發生賓士EQE電動車爆炸起火事故，140多輛汽車被燒毀或燻黑，這輛電動車搭載世界排名前10的中國企業「孚能」（Farasis）所製造的電池，此起事故在韓引發「電動車恐懼症」 ，導致電動車銷量大減，登記出售的二手電動車猛增。

　南韓《中央日報》報導，據直營二手車平台K Car透露，在仁川發生賓士電動車起火事故後的7天裡，登記出售的二手電動車比前1週（7月25日至31日）增加了184%；同期受理的二手電動車待售產品中，發生火災的賓士EQ系列車款所占比例為10%，比前1週的0件大幅上升。

　二手車線上銷售平台Encar.com也表示，8月1日至8日受理的登記出售二手車中，賓士EQE V295、EQE SUV X294共有13輛，遠超過了7月全月受理的5輛。

　根據Encar.com的「2024年8月汽車行情」顯示，現代汽車IONIQ 5和起亞EV6的二手車價格較7月分別下跌1.97%和1.11%；值得一提的是，特斯拉Model 3和Model Y的價格跌幅分別高於2.61%和3.36%的平均值。

　二手車市場相關人士表示：「考慮到目前市場的反應，計劃降低部分二手電動車的購買價，而隨著購買價格的降低，市價可能會進一步下跌。」

　汽車業界擔心，在賓士電動車發生火災事故後，目前的電動車需求恐進一步放緩。根據KAIZU數據研究所透露，今年1至7月南韓電動車登記數量為8.613萬輛，比去年同期減少13.4%。

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