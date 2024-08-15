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美通膨降溫 台幣溫和走升暫收32.298元

2024/08/15 12:21

美通膨降溫，台幣溫和走升，暫收32.298元（記者陳梅英攝）美通膨降溫，台幣溫和走升，暫收32.298元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國周三公布消費者物價指數年增率回落至3%以下，低於市場預期，增強市場對於聯準會9月降息信心，惟市場已提前反應，美元指數今日出現小幅反彈，新台幣兌美元匯率走勢轉趨震盪，中午暫收32.298元、升值0.6分，台北外匯經紀公司成交量5.79億美元。

匯銀主管指出，週二美國發布的生產者物價指數（PPI）增速趨緩，激勵美股上漲，美元指數應聲跌破103大關，昨日CPI數據公布後，不排除是金融市場已經提前反應，美元反而微幅走揚，接下來就看相關就業數據是否有意外變化，若美國經濟沒有太大衰退疑慮，研判聯準會9月降息幅度就會不太大。

新台幣匯價在昨日急升逾1角後，盤初走勢較為震盪，最高升抵32.27元、旋即跌回32.335元，隨後在32.3元附近整理。

主要亞幣呈現漲跌互見情況。昨日傳出日本首相將換人，一度引發日本股匯震盪，今日日股走揚，日圓兌美元匯率則在147附近小漲、小跌。

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