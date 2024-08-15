華爾街大洗三溫暖！恐慌指數VIX創4年新高 馬上破紀錄速度下跌

上週全球股市波動劇烈，被稱做「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）也隨之飆升創紀錄，但近日該指數以創紀錄的速度驟降。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週全球股市波動劇烈，被稱做「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）也隨之飆升創紀錄，但近日該指數以創紀錄的速度驟降，意味投資人經歷本月初幾近崩潰的崩潰後，如今重新看好股票市場走向平靜。

VIX指數於上週一（5日），上午一度上漲181%、來到65.73點，創2020年3月、疫情大流行以來新高，終場暴漲64.9%、收38.57點，創2020年10月以來收盤新高，

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上週全球股市狂跌，華爾街最受關注的恐慌指標也飆升，但近日該指數以創紀錄的速度驟降，這意味投資人在經歷本月初股市崩盤後，如今重新看好股票市場走向平靜。

而在週三（14日），VIX指數盤中一度下探至16.12點，終場跌10.65%，收在16.19點，創7月23日以來最低紀錄。

VIX指數反映市場對未來股市的擔憂程度，投資人通常將VIX指數視為反向指標，在市場大跌期間會向上飆升，然後隨著股市復甦而滑落，長期中位數為17.6點，《路透》分析指出，此次VIX指數僅花了7個交易日，就從被視為高度恐慌的35點，重新返回長期中值17.6點，刷新該指數有史以來最快下降速度。

過去恐慌指數要呈現類似的翻轉，平均要花170個交易日才會達到。一些專家認為，恐慌指數迅速下滑，代表投資人押注市場仍可返回平靜。盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）認為，人們以如此快速地恢復到相同的市場情緒，似乎意味這些事件對他們而言只是暫時。

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