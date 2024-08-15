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英特爾工程師有多爽？工時不到台積電一半、薪水卻更多

2024/08/15 15:08

外界認為，英特爾競爭力下滑，太過安逸的工作環境可能是原因之一。（路透）外界認為，英特爾競爭力下滑，太過安逸的工作環境可能是原因之一。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）因一系列的戰略決策失誤，現在連台積電的車尾燈都看不到。市場認為，英特爾競爭力下滑，太過安逸的工作環境可能是原因之一。

綜合媒體報導，今年 2 月時，一名曾在台廠工作、認識多名跳槽到台灣英特爾的網友表示，在英特爾工作十分自由，不僅工作壓力小一半，工時也不到台積電一半，而薪水還要高很多。比對台積電的「工作文化」，這2家公司的工作壓力有著天壤之別。

在2023年底時，有網友也在Dcard發文詢問，已收到英特爾的Offer，是否還要去台積電面試？他覺得去英特爾非常好，但又覺得不去台積電經歷，好像又少了點什麼，因此非常焦慮，想問廣大網友看法。

多數網友回應，「第一次看到有人在外商和台廠之間猶豫」、「你是在反串嗎？當然去英特爾呀!」。也有部分網友表示，對英特爾的前景並不是太看好。

當時有網友做出預言，直指英特爾都被台積電打趴了，連自家商品都要拜託台積電做了，以後很難不裁員吧。結果，英特爾日前宣布將裁員上萬人。

英特爾福利優也可從資遣方案看出端倪。近日媒體報導，如果英特爾愛爾蘭員工自願離職申請獲批，可拿到約50萬歐元（約新台幣1779萬元）的資遣費，申請的員工最快將於9月6日得到回覆，於9月30日離開英特爾。

根據方案，員工8月23日前可申請自願離職，服務2年以上員工，每服務一年可額外獲得5週工資；未滿2年員工，則提供每服務一年5週的薪資。此外，愛爾蘭法定工資為每服務一年可獲得2星期的工資，上限為每星期600歐元（約新台幣2.1萬元）。

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