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未同意將個資送中 Kakao Pay：今年5月已中斷堤供支付寶

2024/08/15 11:44

Kakao Pay今日表示，該公司今年5月22日起就已中斷向支付寶提供相關資訊。示意圖。（彭博）Kakao Pay今日表示，該公司今年5月22日起就已中斷向支付寶提供相關資訊。示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓金融監督院近日披露，行動支付服務Kakao Pay在未經同意下，將用戶個人資訊交給中國螞蟻集團旗下的支付寶，消息曝光引發南韓民眾痛斥。對此，Kakao Pay今日表示，公司今年5月中旬就已中斷向支付寶提供相關資訊。

據《韓聯社》報導，Kakao Pay今日發佈聲明提及，鑒於金融監督院正在調查，公司自5月22日起徵得合作單位諒解，暫時停止提供相關資訊。「我們對於事前未盡全力充分說明此事所造成的不便，再次深表歉意。」

Kakao Pay強調，根據與支付寶的委託業務關係，公司提供無法識別特定個人的去識別化訊息，並透過與支付寶和蘋果公司的3方合作建立非法付款防範機制。

報導提到，金融監督院13日指出，Kakao Pay從2018年4月開始，未經用戶同意擅自向支付寶提供超過4萬簽名用戶的542億則個人信用資訊，包含Kakao帳號ID、手機號碼、電子郵件、Kakao Pay帳號訊息，以及Kakao Pay交易明細（餘額、儲值、提領、付款、匯款）等資訊。

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