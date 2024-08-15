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北台新案順銷 連兩月待售數量低於1千案

2024/08/15 10:53

北台各縣市新案均呈現順銷，尤其新案量體最大的新北市，去化情形最佳、再來則是新竹地區。（記者徐義平攝）北台各縣市新案均呈現順銷，尤其新案量體最大的新北市，去化情形最佳、再來則是新竹地區。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新建案持續順銷，7月待售新案再減50案，連兩個月少於1千案。

根據住展雜誌最新發布，7月北台灣新案6項觀測項目，呈現「二升、二平、二降」，其中預售屋推案量、待售建案個數等分數走升、反觀看屋組數、成交組數則均下滑，另新成屋戶數、議價率則持平。

根據住展雜誌統計，7月北台灣待售新案數降至916案，較上月減少50案、月減幅逾5%。而且北台各縣市新案均呈現順銷，尤其新案量體最大的新北市，去化情形最佳、再來則是新竹地區。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，進入下半年的第1個月建商即全力推新案，推測應該擔心第4季大環境變數較難掌控，因此，加緊腳步推新案，7月單月新推建案量體突破1200億元，相當於房市熱門329檔期所處的3月。

至於，7月新案買氣表現，指標建案每週平均看屋組數約29.8組、每週平均成交組數約3.7組，分別較6月衰退14.85%、9.75%。

陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛而時有快速結案情勢，眼下新案多接近尾聲，或甚至呈現區域新案真空，因此現階段買氣稍歇。

賣方市場 開價打95折已是極限

至於，新案開價與實價揭露成交價相去不遠，完全賣方市場下，讓利空間不到1成，以當前市況來說低無可低，頂多開價再打95折。

陳炳辰表示，下半年風險因子不少，股市起伏不定，信心度影響資金是否繼續轉往房市，美國大選也干擾資金走向，而銀行房貸放款滿水位打亂買氣，不易在下半年得到大幅度緩解，加上9月央行理監事會議是否會推出新一波打房措施，也是房市的不確定因子。

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