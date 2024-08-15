台灣入榜2024最新全球前30大黃金儲備國！持有量有這麼多

GoldHub截至2024年第2季最新數據，揭開全球擁有最多黃金儲備的30個國家，其中台灣排名第12名。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕縱觀歷史， 黃金一直被廣泛地視為一種避險資產和價值貯藏的終極手段。GoldHub截至2024年第2季最新數據，揭開全球擁有最多黃金儲備的30個國家，其中台灣也有上榜，排名第12名。

根據金融顧問網lovemoney.com報導，台灣排名第12名，根據統計，第2季台灣黃金儲備量為422.38噸，雖然在第1季台灣出售了1.25噸黃金。

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數據顯示，前5名黃金儲備國分別為美國（8133.46公噸）、德國（3351.53公噸）、義大利（2451.84公噸）、法國（2436.97公噸）、俄羅斯（2335.85公噸）。

6至10名則為中國（2264.32公噸）、瑞士（1040公噸）、日本（845.97公噸）、印度（840.76公噸）、荷蘭（612.45公噸）。

11至15名分別為土耳其（584.93公噸）、台灣（422.38公噸）、葡萄牙（382.66公噸）、波蘭（377.37公噸）、烏茲別克（365.15公噸）。

16至20名為沙烏地阿拉伯（323.07公噸）、英國（310.29公噸）、哈薩克（298.80公噸）、黎巴嫩（286.83公噸）、西班牙（281.58公噸）。

21至25名分別是奧地利（279.99公噸）、泰國（234.52公噸）、新加坡（228.86公噸）、比利時（227.40公噸）、阿爾及利亞（173.56公噸）。

26至30名則為委內瑞拉（161.22公噸）、菲律賓（159.05公噸）、利比亞（146.65公噸）、伊拉克（142.58公噸）、巴西（129.65公噸）。

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