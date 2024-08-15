中國鋼鐵業陷危機 鐵礦砂跌至2022年以來最低

在中國鋼鐵業危機衝擊下，市場擔心全球供應將超過需求，鐵礦砂價格跌至2022年以來最低。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在主要礦商增加出口之際，中國鋼鐵製造商卻陷入危機，由於擔心全球供應超過需求，鐵礦砂價格跌至2022年以來最低。

《彭博》報導，新加坡鐵礦砂連續4天走低，早盤跌破每噸94美元，週四（15日）中國公佈的鋼鐵產量數據可能顯示產量下降，由於中國是海運鐵礦砂最大客戶，該國的需求波動牽動著全球市場。

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鐵礦砂是今年跌幅最大的大宗商品之一，基準價格下跌了約3分之1。全球最大鋼鐵生產商中國寶武鋼鐵集團近日警告，因產品價格暴跌，中國鋼鐵業正面臨嚴重危機，顯示中國鋼廠面臨的困境。

經濟放緩下，中國官員仍竭力解決不斷延燒的房地產業問題，這場危機重創了鋼鐵需求。

新加坡鐵礦砂期貨今（15）日早盤一度下跌1.9％，來到每噸93.85美元，創下2022年11月以來盤中最低價格，隨後價格回升，持續在每噸95美元上下波動，截至上午10點55分，下跌1.1％，暫報每噸94.60美元。這波拋售也重創了礦業股，礦業巨擘必和必拓（BHP）在澳洲交易的股票今年下跌5分之1以上。

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