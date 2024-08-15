鴻海在中國鄭州造電動車 分析提「一大關鍵」是突破口

2021年時，富士康和台灣汽車製造商裕隆合資，成立鴻華先進（Foxtron）。圖為鴻華先進的MODEL C。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕河南鄭州是鴻海旗下富士康（Foxconn）在中國的營運重鎮，素有「iPhone城」之稱，全球大部分iPhone手機都是出自這裡。如今富士康計劃在鄭州開發占地700英畝（約284公頃）的新廠區，要用來製造電動車，外界好奇，誰將會是富士康的電動車客戶？而在「iPhone城」製造電動車，富士康又有何競爭力？分析人士認為，在競爭激烈的電動車市場中，富士康需要找到大客戶當突破口。

《紐約時報》週三（14日）報導，對於富士康來說，在鄭州投資是要更廣泛降低對蘋果的依賴，富士康規劃要像為蘋果製造iPhone那樣，為其他公司所設計、銷售的車輛，來代工製造電動車。

請繼續往下閱讀...

蘋果早在2月就取消了電動車研發計畫，而截至目前，富士康已獲得納智捷（Luxgen）的訂單，將生產少量的電動巴士和電動車。而在2021年時，富士康和台灣汽車製造商裕隆合資，成立鴻華先進（Foxtron）生產豪華轎車、運動型多用途車和巴士。富士康週三表示，今年交車量已超過5400台。

報導點出，電動車現在是一個競爭激烈的領域，富士康的目標是要成為該領域重要參與者。

私募股權公司Kirkland Capital董事長楊應超說，富士康需要有個突破，也就是要找到一個大客戶。管理顧問公司 AlixPartners 亞洲汽車主管戴加輝（Stephen Dyer）指出，去年有超過130家公司在中國銷售電動車，但預期在2030年之前，能獲利的只有不到20家。

不過富士康對此樂觀看待。報導引述一名匿名的鴻海高層主管說法，提到公司能把比競爭者更快、更低成本代工iPhone 的因素，成功轉化到汽車產業上。

但分析人士質疑，製造能力是否足以幫助富士康，在中國擁擠的電動汽車市場中脫穎而出？戴加輝就提到，中國電動車廠在市場上獲勝的關鍵因素，不一定是製造能力，而是他們為消費者提供的軟體和技術能力。楊應超也稱，對於汽車來說，可靠性和安全性在消費者心目中，和低價一樣重要，因為消費性電子設備若出問題，那就只是壞掉而已，可是汽車故障的話，那就可能是攸關性命的問題。

報導也提到，富士康迄今為止的產量有限，規模遠不足以和中國頂級電動汽車製造商競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法