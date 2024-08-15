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焦點股》星宇航空：張國煒可獲140億元遺產 股價走高

2024/08/15 09:36

星宇航空董事長張國煒可獲140億元遺產。 （記者王憶紅攝）星宇航空董事長張國煒可獲140億元遺產。 （記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕興櫃星宇航空（2646）董事長張國煒確定可分得140億元遺產，激勵星宇航空今日股價開高後迅速衝高到30元，漲幅高達7.4%，截至9:11，股價上漲0.77元，來到28.7元，漲幅2.76%，成交量已逾6000張。

市場人士認為，張國煒若順利拿到140億元遺產，將可大展雄心壯志。

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，生前預立密封遺囑，將遺產留給四子張國煒單獨繼承，其胞兄、大房三子張國政提起「確認遺囑無效」訴訟，一審台北地院、二審高等法院皆認定確實為張榮發親自製作的遺囑，遺囑有效，判張國政敗訴，最高法院昨駁回張國政上訴，全案確定。外界估計，扣除應給付張家子女等人的法定「特留分」遺產後，張國煒約可獨自繼承140億元遺產。

星宇航空已送件申請上市，若順利通過，最快年底前可望轉上市交易。

星宇航空7月營收為34.67億元，續創歷史新高，月增13%，年增53%。其中，7月客運營收30.26億元，月增13%，年增50%，受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。貨運市場方面，7月營收為3.01億元，月增20%，年增122%，得益於全球電商、AI伺服器相關產品持續出貨暢旺，美國線艙位需求維持高點，且東南亞輸美需求穩定，使貨運營收再創歷史新高。

星宇航空上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股稅後盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。星宇航空第2季EPS0.11元。

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