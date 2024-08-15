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台積電金額最大！全球最大主權基金上半年台股持有名單曝光

2024/08/15 09:54

挪威主權基金昨（14）日正式公告上半年持股明細，至今年6月30日止，對台股持有家數從去年底的496檔來到503檔。（美聯社資料照）挪威主權基金昨（14）日正式公告上半年持股明細，至今年6月30日止，對台股持有家數從去年底的496檔來到503檔。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大主權財富基金挪威銀行投資管理公司（NBIM）昨（14）日正式公告上半年持股明細，至今年6月30日止，該基金對台股持有家數從去年底的496檔來到503檔，共新增12檔、剔除5檔。持股前十檔名單也出爐，持股比最高為中興電（1513），比重從去年底的1.66%竄升到5.25%；持股金額最大的則是台積電（2330）。

根據官網，以持股比前10來看，1至5依序是中興電5.25%、高力（8996）4.4%、雙鴻（3324）4.01%、家登（3680） 3.85%、茂達（6138）3.63%；6至10分別為中光電（5371）3.58%、中砂（1560）3.2%、京元電（2449）3.13%、力旺（3529）3.09%、聚陽（1477）3.08%。

挪威主權基金上半年新增12檔台股包括昱展新藥（6785），持股比1.94%、亞力電機（1514） 1.35%、世紀風電（2027）0.22%、上詮（3363）0.73%、宜鼎（5289）2.83%、宜特科技（3289）1.98%、來億-KY（6890）0.59%、旺矽（6223）1.67%、國邑藥品（6875）0.81%、櫻花建設（2539）0.64%、穎崴（6515）1.73%、洋基工程（6691）0.88%。

至於遭剔除的台股有5檔，包括立凱電（5227）、瑞基海洋生技（4171）、太子建設（2511）、台產（2832）、昇達科（3491）。

與去年12月31日公告資料相比，挪威主權基金對中興電從原本1.66%竄升到5.25%。另外，台積電也在挪威主權基金503檔台股投資名單中，為持股金額最大，約1482億挪威克朗（約新台幣4461億元），但對台積電持股「僅」持有股權1.8%，較前次公告1.75%續增0.05個百分點，若依持股比排序，在503檔台股中排名第52。

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