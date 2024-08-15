思科全球裁員7％ 專注AI、網路安全等高成長領域

思科宣佈實施今年第2輪裁員，全球裁員7％。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕思科（Cisco）週三（14日）表示，網路設備需求正在反彈，並宣佈實施今年第2輪裁員，將全球員工總數削減7％，以專注於人工智慧（AI）、網路安全等高成長領域。

綜合外媒報導，思科一直在努力減少對龐大網路設備業務的依賴，這項業務因供應鏈中斷和疫後需求放緩而陷入困境。今年2月，思科宣佈全球裁員，超過4000名員工受影響，週三公佈了第2輪裁員，但並未具體說明裁員人數。截至2023年7月，思科共有8萬4900名員工。

請繼續往下閱讀...

在思科裁員2週前，晶片大廠英特爾（Intel）才宣佈將裁員約1.5萬人，試圖扭轉業務，與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等對手競爭。不過，英特爾的財報令投資人感到失望，多重利空壓力下股價暴跌，而思科宣佈完裁員消息後，週三盤後漲近6％。

思科週三公佈財報，截至7月27日的第4季，公司營收從152億美元（約新台幣4914.1億元），降10％來到136.4億美元（約新台幣4409.8億元）；獲利21.6億美元（約新台幣698.3億元），比去年同期的39.6億美元（約新台幣1280.6億元），降了45％；經調整後每股盈餘0.87美元。與重組計劃相關的稅前費用預計高達10億美元（約新台幣323.3億元），其中7億至8億美元（約新台幣226.3億至258.6億元）將在Q1認列。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示，已經完成庫存消化，現在正在恢復正常化的需求環境。

Running Point投資長舒爾曼（Michael Ashley Schulman）表示，這次裁員將使思科能夠「繼續專注於軟體、服務、AI和網路安全等成長領域」，同時減少硬體在產品組合中的佔比。

為了加速多元化發展，並充份利用AI發展，思科去年同意以約280億美元（約新台幣9052.4億元）收購網路安全公司Splunk，這是思科史上最大的1筆交易。該公司也在6月推出10億美元（約新台幣323.3億元）的基金，投資Mistral AI、Scale AI和Cohere等AI新創公司。

Edward Jones分析師海格（David Heger）指出，經歷過去幾季放緩後，思科開始看到需求復甦，即使排除最近所收購Splunk的訂單，產品訂單仍增加了6％，海格補充，重組將有助於抵消與收購Splunk相關的利息支出對獲利的影響，並合理化2家公司合併後的員工團隊調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法