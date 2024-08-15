晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大啖AI伺服器商機！台灣「這家電子廠」被列首選：沒分析師下調目標價

2024/08/15 10:47

摩根士丹利在最近的報告中指出，搭載輝達GPU的資料中心用伺服器機櫃系統，所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機。（彭博）摩根士丹利在最近的報告中指出，搭載輝達GPU的資料中心用伺服器機櫃系統，所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）無疑是市場最熱話題，包含輝達（Nvidia）在內的多檔股票受到分析師青睞，不過有一檔台灣上市的低調AI股，正在被分析師們關注，就是電源管理與散熱大廠「台達電」（2308），在過去2週的時間，有高達20名分析師上調了台達電的目標價，摩根士丹利更將台達電目標價上調至488元，潛在上漲空間接近20%。

《CNBC》報導，根據FactSet數據，在過去2週的時間，沒有任何分析師下調台達電的目標價，但有高達20名上調了台達電目標價，另外僅有1人維持目標價不變。

而摩根士丹利在最近的報告中指出，搭載輝達GPU的資料中心用伺服器機櫃系統，所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機，一些股票將因此受益，而大摩將台達電列為首選股，認為台達電的液冷散熱產品，將在2025年為其AI散熱營收額外增加2.8億美元。

大摩認為，台達電10多年來一直是機架式伺服器的冷卻風扇主要供應商，而液冷散熱的冷卻液分配裝置（CDU）設計，需要電源和冷卻專業知識的整合。

大摩將台達電目標價從400元上調至488元，潛在漲幅近20%。至於台達電今年以來漲幅達32.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財