大啖AI伺服器商機！台灣「這家電子廠」被列首選：沒分析師下調目標價

摩根士丹利在最近的報告中指出，搭載輝達GPU的資料中心用伺服器機櫃系統，所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）無疑是市場最熱話題，包含輝達（Nvidia）在內的多檔股票受到分析師青睞，不過有一檔台灣上市的低調AI股，正在被分析師們關注，就是電源管理與散熱大廠「台達電」（2308），在過去2週的時間，有高達20名分析師上調了台達電的目標價，摩根士丹利更將台達電目標價上調至488元，潛在上漲空間接近20%。

《CNBC》報導，根據FactSet數據，在過去2週的時間，沒有任何分析師下調台達電的目標價，但有高達20名上調了台達電目標價，另外僅有1人維持目標價不變。

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而摩根士丹利在最近的報告中指出，搭載輝達GPU的資料中心用伺服器機櫃系統，所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機，一些股票將因此受益，而大摩將台達電列為首選股，認為台達電的液冷散熱產品，將在2025年為其AI散熱營收額外增加2.8億美元。

大摩認為，台達電10多年來一直是機架式伺服器的冷卻風扇主要供應商，而液冷散熱的冷卻液分配裝置（CDU）設計，需要電源和冷卻專業知識的整合。

大摩將台達電目標價從400元上調至488元，潛在漲幅近20%。至於台達電今年以來漲幅達32.8%。

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