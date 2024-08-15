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美CPI趨緩有望降息！道瓊站回4萬點 台積電ADR跌1.38％

2024/08/15 05:52

週三美股多收紅，道瓊指數站回4萬點。（法新社）週三美股多收紅，道瓊指數站回4萬點。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工部週三公布，7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，讓押注美國聯準會（Fed）下個月開始降息的投資者放心，週三美股收紅。道瓊工業指數上漲242.75點、0.61%，那斯達克及標普500指數分別上漲0.03%、0.38%，費城半導體指數逆勢走跌1.18%，台積電ADR下跌1.38%，來到169.97美元。

綜合外媒報導，美國7月CPI月增0.2%、年增2.9%，皆符合道瓊預期的0.2％及3％；排除食品與能源價格的核心CPI年增3.2%，創2021年4月以來最低增速，月增0.2％，均符合預期，顯示通膨消退，Fed下月可望降息。根據CME FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯準會在9月會議降息25個基點的可能性為55%。

個股方面，Google母公司Alphabet，因傳出美國司法部正在考慮分割線上搜尋引擎在內的選項，股價下跌2.35%。特斯拉下跌3.1%，Meta下跌0.34%，微軟上漲0.69%，輝達上漲1.67%。

道瓊工業指數上漲242.75點或0.61%，收40008.39點。

那斯達克指數上漲4.99點或0.03%，收17192.6點。

S&P 500指數上漲20.78點或0.38%，收5455.21點。

費城半導體指數下跌8.96點，或0.18%，收4933.35點。

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