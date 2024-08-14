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沛星Q2營收創新高 樂見2025年營收年增3成

2024/08/14 21:59

沛星樂觀看待2024全年營收可望年增31%，2025年進一步年增3成。（沛星提供）沛星樂觀看待2024全年營收可望年增31%，2025年進一步年增3成。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180）今天召開營運說明會，由於第2季實際營運表現超越預期，營收達到歷史單季新高，營運團隊樂觀看待2024全年營收可望年增31%，2025年進一步年增3成，毛利率年增1.5至6.5個百分點。

沛星第2季營收82億日圓（約新台幣17.96億元）、年增32%，同時實現獲利，營業利益達到3.51億日圓（約新台幣7700萬元），淨利為3.69億日圓（約新台幣8100萬元），從區域類別來看，東北亞業績佔整體的67%，美國與EMEA（歐洲，中東及非洲）佔19%，大中華區13%，東南亞1%。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，公司專注於技術發展，持續伴隨業界推動AI創新，為提供以投資報酬率為導向的解決方案，持續精進人工智慧技術並導入旗下軟體平台，業務的有效擴張，以及營運槓桿效應的強化，已經從第2季營運表現當中加以顯現。

沛星目前位處於AI產業生態的應用層，管理層認為，公司在數據壁壘、差異化演算法、產業專精知識等3個方面具有關鍵優勢，成功運用生成式AI進行產品創新，推動業務成長，利用AI作為促進互動的新介面，透過無需編碼的軟體來提高生產力。

內部營運方面， 沛星將持續投資生成式 AI，藉由前瞻性技術突破，打造能支援多種大型語言模型（LLM）協作的框架，並導入即時數據反饋機制，以強化模型訓練，同時簡化串流處理能力，有利於縮短學習週期，目標賦予AI模型具備「自我反思」的能力，能主動尋求人類幫助釐清疑慮，確保產出的答覆更加準確。

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