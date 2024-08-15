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美國安漏洞！中國延攬美科學家主導第3代半導體產線

2024/08/15 07:24

前波士頓大學研究員廖翊韜。（摘自網路）前波士頓大學研究員廖翊韜。（摘自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國國防智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）報告指出，曾為美國軍方開發光子技術的華裔美籍科學家、前波士頓大學研究員廖翊韜（Liao Yitao），被挑選作為中國戰略晶片生產線的主導人。此事態顯示，北京持續利用美國政策，迴避美國的技術管制，已對美國國家安全構成威脅。

該基金會研究員張崑陽（Sunny Cheung）報告說，中國上月底宣佈在香港成立其第3代半導體氮化鎵生產線，此重大行動突顯北京在半導體產業上的企圖心，該新產線由知名科學家廖翊韜率領，而他之前曾與美國軍方合作開發類似技術，在美中關係持續對立之際，該事件引發對美國安全政策，及對軍民兩用技術研究的監管之質疑。

報告說，這條新成立的晶片產線座落於香港元朗微電子中心（MEC）內，預定今年營運。該計畫由廖翊韜成立的公司「麻省光子技術」（MassPhoton HK）推動，主要重點是開發8吋氮化鎵（GaN）外延片和相關的發光二極體技術（LED），這對第3代半導體技術的進展至關重要。該公司中文版網站提到，他們在波士頓大學成立光學技術實驗室，但英文版則沒有提到此點。

麻省光子技術網站指稱，該公司是由資深海歸技術團隊創立，總部位於深圳，在香港建立分支機構，並在徐州建立生產基地。該公司在香港投資至少2億港元，希望3年內生產1萬片氮化鎵晶圓，這些晶圓在電動車、高壓輸電與人工智慧（AI）等高科技領域的應用至關重要。

該報告說，廖翊韜2005年起在波士頓大學的光子學中心擔任研究員，從事軍民兩用紫外光專利技術的研發，而在成立麻省光子技術公司之前，他還獲得美國陸軍研究實驗室的撥款，為各種國防應用，開發高效、高功率深紫外光（DUV）的LED。

張崑陽說，「目前研究安全方面的落差，已對國家安全構成重大威脅，美國軍方與學術界之間的計畫，到底有多少缺乏適當監，進而使外國科學家得以自由取得資金，並開發最終或許讓美國敵國獲益的創新，值得美國政府關注」。

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