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網家Q2每股虧0.75元 連續第6季虧損

2024/08/14 21:02

網家Q2每股虧0.75元 連續第6季虧損PChome網家（8044）第二季稅後虧損1.05億元、每股稅後淨損（EPS）0.75元。
（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商平台PChome網家（8044）第二季稅後虧損1.05億元、每股稅後淨損（EPS）0.75元，相較去年擴大，並是連續第6季單季虧損，重返獲利成長軌道的目標仍然艱困，網家也宣布8月底終止旗下PChomeThai泰國購物業務，並規劃逐步將跨境購物服務整合到PChome 24h購物內，電商本業並期待下半年消費節慶商機。不過，網家上半年每股稅後虧損1.28元，已較去年同期收斂些許。

網家第二季營收84.53億元，季減12%、年減約7%，毛利率14%，稅後虧損1.05億元、較去年同期擴大22.4%，每股稅後淨損0.75元；上半年稅後虧損1.81億元、較去年同期收斂13%，每股稅後淨損1.28元。

網家則表示，旗下B2C電商事業專注於產品銷售組成、毛利結構及費用的持續優化，追求體質健康的營收成長，上半年在營業虧損、合併稅前及稅後虧損，相較於去年同期皆大幅收斂，獲利面改善已見階段性成果；但網家同時指出，上半年手機、PC市場需求回溫緩，PChome主力的消費性電子銷售疲軟，民眾消費支出又轉向實體消費等因素，旗下B2C電商事業的營收動能仍待復甦。

針對後續營運，網家表示，除3C、百貨2核心品類持續強化競爭力外，也透過異業結盟和推出創新服務等革新，積極爭取消費者回購並吸引新用戶，相關成效已逐步顯現；針對子公司表現，網家則說，在全力聚焦集團資源整合、擴大發揮綜效下，當前各轉投資子公司在收斂虧損及提升獲利方面已取得進展，旗下金融科技事業、交易市集部門及日本跨境電商服務持續穩定貢獻集團獲利。

展望後市，中元節、開學季、中秋節等節慶商機接踵而至，隨著AI PC以及三星、Google、蘋果（Apple）等品牌的年度新機相繼上市，樂觀期待資通訊等消費性電子產品有更強勁的復甦動能，緊接第四季將迎來傳統電商零售旺季，審慎看好下半年成長性優於上半年。

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