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ESCO高峰論壇》永豐金林本明：永續金融助攻台灣淨零

2024/08/14 21:06

永豐金控永續長林本明專題報告。（記者田裕華攝）永豐金控永續長林本明專題報告。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬、實習記者蔡宛凌／台北報導〕永豐金控永續長林本明分享，永續已經是金融業的標準配備，永豐金除了設定自身的淨零目標，更進一步透過投融資幫助台灣邁向淨零。

林本明指出，全世界大概已經有49個國家都已經將淨零列入法案，台灣也不例外，台灣的淨零入法就是「氣候變遷調適專章」，淨零排放關聯最大的就是在能源，根據國發會規劃的台灣淨零路徑，裡面最重要的就是有關電的部分。

永豐金控配合整個國家淨零的發展，在永續方面淨零的推動，制定了4個步驟：合規、優化、重塑、領導。

在合規的部分，林本明直言，淨零的議題裡面，符合規管已經是最低要求。金融業已經在講，現在是「No ESG, No Money」，做不到永續，投資人連來投資都不會來，永續已經是金融業的標準配備。

永豐金控早在2019年開始就把這個減緩與調適氣候變遷放在三大永續承諾裡面，2022年的3月進一步通過永豐金控的兩項淨零目標： 2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放。並且，永豐金控將永續納入總經理、高階主管的績效指標。總經理的永續及內控指標占比30%；其中關注氣候風險並推動淨零具體作為指標占比10%。高階主管減緩與調適氣候變遷指標占比3~10%，視主管職務而有不同；例如：提升內部氣候意識，占比為3%。淨零承諾，占比為10%。

透過內部刊物「豐悅刊」永續專欄、於內部APP「永豐雲」設置「永續ING」專區、以及辦理講座或訓練課程，傳遞企業永續理念並協助員工掌握永續趨勢與新知，深化企業永續文化。

在優化方面，2022年3月永豐金控經董事會通過淨零目標，旋即設置跨子公司、跨部門的淨零專案工作小組，並設置8個工作分組，擬定長達5年的短中長期目標，管理淨零相關工作的推動與執行，同時併同整體永續發展工作執行情形，每半年向董事會報告。

此外，推動低碳營運，包括擴大溫室氣體盤查範圍、優化內部能源管理等；並設定自身營運的科學基礎減量目標（SBT），透過自身減碳與使用再生能源、憑證等方式達成2030年自身營運淨零排放目標。

林本明指出，耗電最大的來源就是空調、照明、電力。永豐金控在範疇1、範疇2的碳排放量，從2022年的1萬9000公噸，到2023年減至1萬6000公噸，少了將近3000公噸，就是透過電器設備的汰換，帶來明顯的減碳效益。

重塑的部分，依照國際能源總署IEA的研究，2030年是一個非常重要的分界點，2030年以前要靠自有的技術汰換一些不具減碳效益的設備，從這方面著手，把碳排放量盡量的降低；2030年到2050年可能會有一些新的科技帶來減碳的技術，可以幫助2050減碳的目標比較容易達到。

林本明分享，不管是2030年以前或是2030年以後，其實永續、節能或者綠色金融，代表的是商機跟機會，永豐金發現這樣的商機，設定3年具體工作計畫及目標，透過設定科學基礎減碳目標（SBT）、逐步提高綠電使用比率、擴大綠色能源融資及GSS債券發行等計畫來推動，並逐步擴大投融資業務影響層面，發揮金融業火車頭力量，帶動產業朝低碳轉型方向前進。

永豐銀行2012年起即投入再生能源融資服務，業務觸角由太陽能逐步擴增至儲能、以及地熱、小水力發電等領域。到目前為止，全台灣近三成的太陽能電廠融資來自於永豐銀行，在永續方面有替國家貢獻、佔一席之地。

永豐金控圍繞國發會的12項關鍵戰略，發展永續方面的做法，透過董事會監督各個經理部門來推動，同時成立5個跨部門的工作小組，確保推展的計畫能夠完整的執行。

最後，在領導上，發揮金融影響力，攜手企業低碳轉型，永豐金控將逐步退出（phase out）燃料煤及非常規油氣相關產業。2022年7月1日起永豐金控（含海外子公司）不再新承作燃料煤及非常規油氣相關的專案融資，既有專案融資到期亦不再續約；2023年7月1日起不再新承作燃料煤相關之專案投融資，並於2030年底前達到全球撤資。

永豐金控要求所有供應商皆須落實社會責任，同時維護環境永續發展、維護基本人權，並遵守商業道德。「供應商永續發展承諾書」簽署比例已達100%。

永豐銀行為協助合作企業落實溫室氣體盤查，進一步推動產業轉型，攜手英國標準協會（BSI），於2022年起啟動復盛集團及康舒科技上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，協助企業實踐淨零排放，邁出永續發展的第一步

永豐金控更是中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）之會員，董事長陳思寬女士更出任協會之常務監事，支持協會推動各項國際永續倡議及適時提出政策建言，並分別於2020及2022年底響應協會發起之「台灣永續金融推動平台」及「自然與生物多樣性倡議平台」成為發起成員之一。

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