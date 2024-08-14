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兆捷銅鑼廠一期建置完成 明年生產高毛利產品

2024/08/14 20:51

左為兆捷科技董事長高啟全，右為總經理顧大成。（記者洪友芳攝）左為兆捷科技董事長高啟全，右為總經理顧大成。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體特殊氣體供應商兆捷（6959）因銅鑼廠一期建置較預期慢，生產自製高毛利產品延遲，影響今年上半年營運，每股稅後虧損0.26元，公司表示，銅鑼廠一期建置已全數完成，新產品在今年第四季將陸續通過認證，並於明年產生效益。

兆捷董事會昨決議通過，去年盈餘將每股配發現金股利1.21014853元，預計除息基準日為9月3日，現金股利發放時間為9月19日。

兆捷表示，位於竹科的銅鑼廠已於今年1月2日取得毒化物小量運作核可，毒化物大量運作核可及甲丙類危險性工作場所核可，也分別於今年6月18日及7月 1日取得。

上述該取得時間較兆捷原規劃的時程延遲近2個季度，造成新產品生產的遞延。兆捷今年上半年營收與獲利因此受到影響，上半年營收為新台幣2.22億元，營業損失新台幣4254萬元，稅後淨損新台幣884萬元，每股稅後虧損0.26元。

兆捷表示，公司所生產的電子特氣產品具備易燃、腐蝕、毒化等的特性，屬於需要高度管制的生產事業，因此在各項產品生產、儲存、運送、銷售等部份，均需要依照有關規定取得政府核發的證照。

兆捷銅鑼廠為全台灣第一家設立在科學園區、生產危險及有毒電子特殊氣體供應的在地廠商，但也因此造成兆捷自製高毛利產品對營收貢獻產生遞延效應。上半年營收及毛利均未達預期，但兆捷銅鑼廠已完全取得現有產品所需生產、存儲、運送、及銷售等相關證照，估計可有效加快送樣及認證的進度。

展望下半年，兆捷銅鑼廠的一期建置已全數完成，所需證照也已全數取得，待客戶認證通過後即可開始大量生產。廠區二期的建設按計劃進行，預計在今年10月取得使用執照後，將即刻展開證照的申請。

兆捷表示，公司已累積銅鑼一期廠區與主管機關積極溝通的申請經驗，相信二期部份的開工生產時程將較一期有效縮短。公司新產品的客戶認證仍在積極進行中，目前共計有8項產品分別在多個客戶的20個廠區進行認證，預計產品在今年第四季將陸續通過認證，並於明年產生效益。

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